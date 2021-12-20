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Giriş Tarihi: 21.12.2021

Üç doz aşı olanlar bile Omicron bulaştırabilir

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Üç doz aşı olanlar bile Omicron bulaştırabilir

Dünyada hızla yayılan Kovid-19’un yeni varyantı Omicron’la ilgili uyarıda bulunan Prof. Dr. Uğur Şahin, “Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron’u bulaştırabilir” dedi

İlk olarak Güney Afrika'da tespit edilen ve dünyada yeni bir kaosa neden olan Kovid-19'un yeni varyantı Omicron yayılmaya devam ediyor. Şimdiye kadar 89 ülkede tespit edilen varyantın bulaşıcılığı, semptomları ve aşılara karşı direnci hakkında araştırmalarını sürdüren bilim dünyası henüz net bilgiler sunmuyor. Kovid-19'a karşı ABD'li Pfizer şirketiyle birlikte bir mRNA aşısı geliştiren BioNTech'in CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, Omicron ile ilgili Fransız Le Monde gazetesine değerlendirmelerde bulundu. Aşıların etkinliğinin varyanta karşı düştüğünü gösteren çalışmalar hakkında konuşan Şahin, "Üçüncü doz aşıyı olan kişiler bile Omicron'u bulaştırabilir" diyerek, yeni varyantın güçlendirici aşıdan kaçabileceğini dile getirdi.

'VERİLERİ BEKLİYORUM'
Aşının etkinliği hakkında kendinden emin olduğunu belirten Şahin, "İngiltere ve Güney Afrika'dan gelen gerçek yaşam verileri bize güven verici bilgiler sağlıyor. İngiltere'den gelen ön veriler, aşının 3'üncü dozdan sonra yaklaşık yüzde 70, 2'nci dozdan sonra ise yüzde 20-40 arasında etkinlik gösterdiğini ortaya koydu. Güney Afrikalılar da benzer gözlemler yapıyor. Buradan gelen veriler de 2 dozdan sonra ciddi formlara karşı korumanın yüzde 70 olacağını gösteriyor" dedi. Şahin, İngiltere'den gelecek bir sonraki gerçek hayat verilerini beklediğini dile getirdi. Bir grup Alman araştırmacı, güçlendirici dozun üç ay sonrasında Omicron'a karşı koruyuculuğun yüzde 25'e düştüğünü kaydetmişti. Bu konuya değinen Şahin "Zamanla Omicron'a karşı bir etkinlik kaybı olacak, bu çok muhtemel, ancak hâlâ hızına ilişkin bir ölçüm yapmak olanaklı değil. 3'üncü dozdan sonra aşımız her türlü hastalığa karşı yüzde 70 veya yüzde 75 koruma sağlıyor gibi görünüyor. Bu da genel olarak bir aşı için iyi bir sonuç" dedi.
Aşının tek başına pandemiyi durdurmak için yeterli olmayacağını ifade eden Şahin, Delta varyantının aşılanan kişilere de bulaştığını, Omicron'un ise daha fazla bulaşıcı etkisi olduğunu vurguladı. Şahin, BioNTech'in Omicron'a özel bir mRNA aşısını mart ayına kadar geliştirmeyi planladığını da söyledi.

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Üç doz aşı olanlar bile Omicron bulaştırabilir
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