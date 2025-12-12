Üç kardeşi sahipsizlik öldürdü

İstanbul Pendik ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi Umman Sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir binanın giriş katında dün gece 02.15 sıralarında prizden kaynaklı yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşlar, polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi. O sırada evde yalnız olan ve bir süre dumana maruz kalan 4 çocuk çevredekilerin yardımıyla dışarıya çıkarıldı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürürken olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı çocuklar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Özden Sepetçi (2), Cennet Çelikkol (9), Zülfikar Sepetçi (5) kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Muhammet Ali Çelikkol'un (11) ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Yangının gerçekleştiği sıralarda, anne Selvi Sepetçi'nin (28), hastalanan bebeği Elanur Zurnacı'yı doktora götürdüğü, hakkında arama kararı bulunan baba Tanju Özcan'ın ise olay öncesinde Kartal'da gözaltına alındığı için diğer çocukların evde tek başına kaldığı belirtildi. Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Anne Selvi Sepetçi ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Annenin yangını öğrenince komşusunu arayıp çocuklarımı kurtarın dediği öğrenildi. Ailenin yaklaşık 2 ay önce buraya taşındığı belirtildi. Kâğıt toplayıcılığı yapan aileden anne Selvi Sepetçi'nin 15 suçtan, baba Tanju Özcan'ın ise 41 suçtan sabıka kaydı olduğu ifade edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.