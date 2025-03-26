Uçağın kanadında mucize kurtuluş

Alaska'da filmleri aratmayan bir kurtuluş hikâyesi yaşandı. Piper PA-12 tipi küçük uçak, Kenai Yarımadası'ndaki buzul kaplı Tustumena Gölü'ne düştü. Uçağın pilotu ve iki kız çocuğu kısmen su altında kalan uçağın kanadında -20 dereceyi bulan soğukta yaklaşık 12 saat kurtarılmayı bekledi. Arama çalışmalarına katılan gönüllü pilotlar tarafından tespit edilen kazazedeler, zorlu koşullara rağmen helikopterle kurtarıldı.

-20 DERECEDE KALDILAR

Gece hava sıcaklığının eksi 20'lere düştüğünü belirten yetkililer, uçağın batmamasının ve yolcuların sağ çıkabilmesinin bir mucize olduğunu söyledi. Bir yetkili, pilotun hipotermiye girdiğini ve uçaktaki herkesin şans eseri hayatta kaldığını söyledi. Gölün kısmen buzla kaplı olmasının uçağın batmasını engellemesinin de bunda etkili olduğu kaydedildi. Ailenin, en yakın hastaneye kaldırıldığı ve hayatı tehlikelerinin olmadığı kaydedildi. Yetkililer, uçağın inişinin geçtiğimiz pazar gecesi geç saatlerde geciktiğini bildirmiş ve göl çevresinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı. Polis ekipleri, uçağın enkazına pazartesi erken saatlerde ulaştıklarını açıkladı. Kazanın neden kaynaklandığını belirlemek için soruşturma başlatıldı. Alaska'da havayolu kazaları sık sık can alıyor. Geçtiğimiz ay Nome yakınlarında yaşanan başka bir kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 5 yıl önce ise bir çarpışmada 7 kişi ölmüştü.