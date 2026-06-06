Uçakta şarj cihazı paniği

Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan İzmir uçuşu için kalkışa hazırlanan yolcu uçağı, kabin içindeki taşınabilir şarj cihazının yanması üzerine tahliye edildi. Uçak, kalkış için pist başına ilerlediği sırada, yolculardan T.T.'ye (19) ait el bagajının içindeki taşınabilir şarj cihazından duman çıkmaya başladı. Bunun üzerine uçağın pilotu Esenboğa Hava Trafik Kontrol Kulesi ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Cihazda çıkan küçük çaplı yangın, müdahale edilerek kısa sürede söndürüldü. Bu sırada uçakta bulunan yolcular tahliye edildi. İnceleme başlatan polis ekipleri, yolcu T.T.'yi gözaltına aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "Uçak, yangın olduğu ve slide (kaydırak) açtığını, tam destek istediğini bildirdi. Uçak içinde bulunan bir çantadaki powerbank'in çıkardığı bir yangın olduğu, kabin içinde halojen ile söndürüldüğü pilot tarafından itfaiye ekiplerine bildirilmiş, dış müdahaleye gerek kalmadan durum kontrol altına alınmıştı." denildi. SABAH





'BAGAJDA OLSA BÜYÜK TEHLİKE YAŞANIRDI'

A HABER canlı yayınına konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Pilot ve Elektronik Yüksek Mühendisi Ahmet İzgi, "Powerbank dediğimiz cihazların içinde lityum piller bulunuyor. Bu yapı, fiziksel bir çarpma, delinme veya içine sıvı girmesi durumunda zincirleme bir reaksiyon başlatıyor.

Lityumun metal özelliğinden kaynaklanan bu reaksiyon sonucu cihaz kendi kendini ısıtıyor ve içerideki gazlar genleşerek dışarıya ateş ve patlama olarak yansıyor. Allah'tan cihaz bagaj içine, valizlerin arasına konulmamıştı yoksa çok daha büyük bir tehlike olurdu. Sivil havacılığın powerbank'lerin uçağa alınmasıyla ilgili yeni ve sert kararlar alması gerekiyor" dedi.