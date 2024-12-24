Uçan Türk Fatih Arda İpcioğlu, kırdığı rekorlarla tarihe geçti!

Kayakla atlama sporunda Türkiye'ye birçok ilki yaşatan "Uçan Türk" lakaplı milli sporcu Fatih Arda İpcioğlu, hayallerini gerçekleştirmiş olmanın gururunu yaşıyor. Almanya'nın Titisee-Neustadt şehrinde düzenlenen Kayakla Atlama Dünya Kupası'nda 134,5 metreye atlayarak 250 puan toplayan İpcioğlu, 20. sıraya yerleşerek Türkiye tarihinde bu branştaki en iyi dereceyi elde etti.

Başarısını değerlendiren Fatih Arda, "Eskiden televizyondan izlediğim sporcularla şimdi aynı yarışmalarda yer alıyorum. Bu, hayallerin gerçek olmasıdır. Şimdi daha büyük hedeflere odaklandım. Madalyalarla ülkemizi onurlandırmak istiyoruz. Olimpiyatlara nasıl gidileceğini biliyoruz, bu yolda ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

İpcioğlu, 2026 Kış Olimpiyatları için Dünya Kupası'nda puan toplamaya devam ettiğini belirterek, sezon boyunca yorucu bir takvimde yarışacaklarını ve bu süreçte stratejik bir program izlediklerini vurguladı. Türkiye'deki kayakla atlama altyapısının güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden İpcioğlu, Erzurum'daki olimpiyat rampalarının faal hale getirilmesi için yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti. İpçioğlu, "Bu rampalar tamamlandığında Uluslararası Kayak Federasyonu Erzurum'da dünya kupası düzenlemeye hazır. Bu, Türkiye'nin kış sporlarında tanıtımı için büyük bir fırsat" diye konuştu.

Bir ilk daha!

Fatih Arda, bu sezon Türkiye'nin kayakla atlama milli takımı olarak ilk kez bir Dünya Kupası organizasyonunda yer aldığını belirtti. Takım arkadaşı Muhammed Ali Bedir ile birlikte yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden İpcioğlu, "Bu, Türk kayakla atlama sporunun uluslararası arenada güçlü bir şekilde var olabileceğinin ispatıdır" dedi.

"Altyapıya sağlam bir sistem bırakmalıyız"

Kariyer hedeflerinin yanı sıra Türkiye'deki genç sporculara güçlü bir miras bırakma arzusunda olduğunu belirten Fatih Arda İpcioğlu, " Bunu bu seviyeye getirmek de zor. Önümüzdeki hafta 4 Tepe turnuvalarına gideceğiz. 4 Tepe turnuvaları da önceden de çok iyi başarılar elde ettik. Hedefimiz mart ayının sonuna kadar bütün dünya kupası yarışmalarına katılıp, daha da çok dünya kupası puanı alarak bir dahaki yıla kalmadan ülkemize olimpiyat kotasını almak. Bu sporun önü çok açık. Ama dediğim gibi tabii ki altyapıya, bizden sonraki nesillere daha sağlam bir sistem oluşturup onların bayrağımızı daha ileriye taşımalarını bırakmak lazım" ifadelerini kullandı.