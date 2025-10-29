ÜCRETSİZ 29 EKİM KONSERLERİ VE ETKİNLİKLERİ 2025 || İzmir, Ankara, İstanbul 29 Ekim konserleri nerede, saat kaçta ve hangi sanatçılar olacak?

İZMİR 29 EKİM KONSERLETİ VE ETLİNLİKLERİ 2025

İzmir Oda Orkestrası Cumhuriyet Bayramı konseri, 28 Ekim Salı saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi Büyük Salon'da sahnelenecek. İzmir Oda Orkestrası, Cumhuriyet'in 102. yılını coşkuyla kutlamak için sahnede olacak. Şef Orhun Orhon yönetiminde, soprano Görkem Ezgi Yıldırım ve bariton Arda Aktar'ın solistliğinde gerçekleşecek konserde, klasik batı müziğinin Türk öncü bestecilerinin eserleri ve seçkin aryalar yer alacak. Konserin bilet satışları, kultursanatbilet.izmir.bel.tr adresi üzerinden yapılıyor.

Dilek Türkan'la Cumhuriyet'e Şarkılar konseri

Klasik Türk Müziği yorumcusu Dilek Türkan ile Cumhuriyet'e Şarkılar konseri, 29 Ekim Çarşamba günü saat 20.00'de Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi`nde gerçekleştirilecek. Dilek Türkan'ın solist olarak yer alacağı konserde Derya Türkan (İstanbul kemençesi), Serkan Halili (kanun), Baki Duyarlar (piyano), Erdal Akyol (kontrbas) ve Oray Yay (perküsyon) seyirciyle buluşacak. Konserde, geçmişten günümüze Cumhuriyet döneminin Türk müziği eserleri seslendirilecek. Konsere katılım ücretsiz olacak.

Fener alayı ve Haluk Levent konseri

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve geçit töreni ise saat 10.00'da Cumhuriyet Meydanı'nda başlayacak. Programda; protokol konuşmaları, öğrencilerin şiir okumaları, halk oyunları gösterileri ve dans gösterileri yer alacak. Ege Ordusu ve Garnizon Komutanlığı Bandosu 102. Yıl konseri ise Konak Atatürk Meydanı'nda saat 17.00'de başlayacak. Protokol ve yurttaşlardan oluşan kortej, Hükümet Konağı önünde saat 20.00'de toplanarak İzmir Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Alsancak istikametine doğru yürüyecek. Kortej, Konak Pier AVM'nin önünde 350 metrelik Türk bayrağı ve fener alayı ile birleşecek ve dev yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'na doğru devam edecek. Cumhuriyet coşkusu, saat 21.00'de Gündoğdu Meydanı'nda düzenlenecek Haluk Levent konseri ile doruğa çıkacak.

Körfezde Cumhuriyet rüzgârı esiyor!

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Ege Açıkdeniz Yat Kulübü iş birliğiyle düzenlenen 102. Yıl 102 Mil Cumhuriyet Kupası Yat Yarışları 29 Ekim'de gerçekleşiyor. 102. yıl için 102 mil boyunca yelkenler Cumhuriyet coşkusuyla dolacak. Saat 12.00'de Konak Pier'den başlayacak yarış, Bayraklı, Çiğli, İzmir Marina hattında sürecek. Ödül töreni ise saat 18.00'de İzmir Marina'da yapılacak.

29 Ekim'de Dikili ve Selçuk var

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından merkeze uzak ilçelerdeki "Cumhuriyet Her Yerde" etkinlikleri 29 Ekim'de Dikili ve Selçuk'ta programını tamamlayacak. 22 Ekim'de Torbalı'da başlayan, 23 Ekim'de Kiraz, 24 Ekim'de Menemen ile süren program, 25 Ekim'de Menderes, 26 Ekim Bergama, 27 Ekim Tire, 28 Ekim Selçuk Belevi Mahallesi olarak devam edecek. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda saat 10.00'da Selçuk Zeytinköy Mahallesi'nde bando gösterisi yapılacak. Saatler 18.00'i gösterdiğinde ise Selçuk Merkez İstasyon Meydanı'nda kortej yürüyüşü, Selçuk Belediyesi Orkestrası Konseri ve çocuklar için eğlenceli etkinlikler olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ayrıca Dikili merkezde saat 20.00'de düzenlenecek konserlerle coşku doruğa çıkacak.