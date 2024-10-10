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Giriş Tarihi: 10.10.2024 05:06

Uçurumdan düşen genç kız hayatını kaybetti

Aydın'ın Efeler ilçesinde metrelerce yükseklikteki uçurumdan aşağıya düşen 21 yaşındaki Nigar Bayram hayatını kaybetti

İHA
Uçurumdan düşen genç kız hayatını kaybetti

Olay, Efeler ilçesinde bulunan Aytepe Mesire Alanı'nda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Nigar Bayram, henüz bilinmeyen bir nedenle mesire alanındaki uçurumdan aşağı düştü.

Genç kızın düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye, AFAD, ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, genç kıza ulaşmak için kurtarma çalışması gerçekleştirirken, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Uçurumdan düşen genç kız hayatını kaybetti
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