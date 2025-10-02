UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? İşte, FB Avrupa Ligi maç takvimi!

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde puan tablosu ilk haftanın ardından şekillenmeye başladı. Türk temsilcisi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki puanı ve sıralamadaki konumu taraftarların gündeminde. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin güncel durumu ve topladığı puanla bulunduğu sıra…
2 Ekim 19:45 Fenerbahçe-Nice
23 Ekim 19:45 Fenerbahçe-Stuttgart
6 Kasım 23:00 Viktoria Plzen-Fenerbahçe
27 Kasım saat 20:45 Fenerbahçe-Ferencvaros
11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe
22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa
29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe