Haberler Yaşam Haberleri UEFA Avrupa Ligi puan durumu: Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada? İşte, FB Avrupa Ligi maç takvimi!
Giriş Tarihi: 2.10.2025 14:31

UEFA Avrupa Ligi’nde heyecan devam ederken, gruplarda ilk maçların ardından puan durumu merak konusu oldu. Temsilcimiz Fenerbahçe’nin aldığı sonuç ve sıralamadaki yeri futbolseverler tarafından araştırılıyor. Sarı-lacivertlilerin Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada yer aldığı ve topladığı puanlar dikkat çekiyor. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde kaçıncı sırada, kaç puanı var?

Avrupa futbolunun en prestijli organizasyonlarından biri olan UEFA Avrupa Ligi'nde puan tablosu ilk haftanın ardından şekillenmeye başladı. Türk temsilcisi Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki puanı ve sıralamadaki konumu taraftarların gündeminde. İşte UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin güncel durumu ve topladığı puanla bulunduğu sıra…

FENERBAHÇE AVRUPA LİGİ MAÇ TARİHLERİ

2 Ekim 19:45 Fenerbahçe-Nice

23 Ekim 19:45 Fenerbahçe-Stuttgart

6 Kasım 23:00 Viktoria Plzen-Fenerbahçe

27 Kasım saat 20:45 Fenerbahçe-Ferencvaros

11 Aralık saat 23:00 SK Brann-Fenerbahçe

22 Ocak Saat 20:45 Fenerbahçe-Aston Villa

29 Ocak 23:00 FCSB-Fenerbahçe

AVRUPA LİGİ FENERBAHÇE KAÇINCI SIRADA, PUANI KAÇ?

İlk maçında Dinamo Zagreb karşılaşmasında 3-1 mağlup olan Fenerbahçe -2 averaj ile 34. sırada yer alıyor. Bu akşam oynanacak Nice maçı ardından Fenerbahçe puan durumu güncellenecek.

UEFA AVRUPA LİGİ PUAN DURUMU 2025

  1. Panathinaikos
  2. Dinamo Zagreb
  3. Midtjylland
  4. Ludogorets
  5. Roma
  6. Freiburg
  7. Lille
  8. Stuttgart
  9. FCSB
  10. Genk
  11. Lyon
  12. Porto
  13. Aston Villa
  14. Braga
  15. Nottingham Forest
  16. Real Betis
  17. Celtic
  18. Viktoria Plzeň
  19. Ferençvaroş
  20. Kızılyıldız
  21. M. Tel-Aviv
  22. PAOK
  23. Basel
  24. Brann
  25. Celta
  26. Malmö
  27. Nice
  28. Bologna
  29. Feyenoord
  30. Go Ahead Eagles
  31. Rangers
  32. RB Salzburg
  33. Utrecht
  34. Fenerbahçe
  35. Sturm Graz
  36. Young Boys
