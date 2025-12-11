Haberler Yaşam Haberleri UEFA Konferans Ligi puan durumu 2025: Samsunspor lider mi, puanı kaç? İşte sıralamada son durum
Giriş Tarihi: 11.12.2025 14:22

Temsilcimiz Samsunspor, UEFA Konferans Ligi Lig Aşaması'nda 5. hafta maçına çıkıyor. Avrupa macerasını devam ettirmek isteyen Kırmızı-Beyazlıların güncel puan durumu ve kaçıncı sırada olduğu futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. 36 takımlı tek lig formatında her puanın büyük değer taşıdığı bu aşamada, Samsunspor - AEK maçı, ilk 8 hedefine ulaşmak için kritik bir virajı temsil ediyor. İşte Samsunspor'un Avrupa Kupaları'ndaki mevcut sıralaması ve Konferans Ligi puan durumu:

UEFA Konferans Ligi'nin yeni ve zorlu Lig Aşaması formatında mücadele eden Samsunspor, 5. hafta öncesinde sıralamadaki yerini koruma ve doğrudan tur atlama mücadelesi veriyor. Oynadığı dört maç sonunda topladığı puanlarla, liderlik koltuğunda bulunan Samsunspor için AEK Atina maçı, ilk 8 garantisi için kritik önem taşıyor. İşte UEFA Konferans Ligi puan durumu tablosu:

SAMSUNSPOR AEK KARŞISINDA!

Samsunspor Konferans Ligi 5. maçında AEK Atina karşısına çıkıyor. Bu akşam 20.45'te başlayacak maçın temsilcimizden yana galibiyetle sonuçlanması ilk 8'i garantilemek anlamına geliyor. Bu noktada güncel sıralama merak konusu:

UEFA KONFERANS LİGİ PUAN DURUMU 2025-26

SAMSUNSPOR'UN SON MAÇI ALMANYA'DA

UEFA Konferans Ligi son maçında Alman temsilci ile karşılaşacak Samsunspor Mainz 05 ile karşı karşıya geliyor. Öncesinde AEK'i yenerek turu garantilemek isteyen temsilcimiz yoluna 3 galibiyet 1 beraberlik ile namağlup devam ediyor.

