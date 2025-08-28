Haberler Yaşam Haberleri UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte torbalar ve Galatasaray'ın muhtemel rakipleri
Giriş Tarihi: 28.8.2025 07:14

UEFA Şampiyonlar Ligi kurası ile eşleşmeler belli oluyor. Temsilcimiz Galatasaray'ın muntemel rakipleri kesinleşirken torbalar da furbolseverlerin gündeminde. Fenerbahçe'nin Benfica karşısında turu kaybetmesi ardından ülkemizden tek temsilci olarak mücadele edecek sarı kırmızılılar için kritik önem taşıyan UEFA kura çekimi canlı takip edilecek. Peki; UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte torbalar ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. Play-off turundan oyuna dahil olan Karabağ, Club Brugge, Kopenhag, Benfica, Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt'in de yerlerini almasıyla birlikte eşleşmeler bekleniyor. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monaco'da yapılacak. Ligdeki temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Devler Ligi kurası canlı takip edilecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi kurası TRT 1 ekranlarından canlı yayımlanması bekleniyor. Galatasaray; Monaco, Union Saint-Gilloise, Karabağ, Athletic Bilbao, Newcastle United, Pafos, Kairat ile aynı torbada yer alıyor.

İşte, torbalar:

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ

1. TORBA

PSG

Real Madrid

Manchester City

Bayern Münih

Liverpool

Inter

Chelsea

Dortmund

Barcelona

2. TORBA

Arsenal

Leverkusen

Atletico Madrid

Benfica

Atalanta

Villarreal

Juventus

Eintracht Frankfurt

Club Brugge

3. TORBA

Tottenham

PSV

Ajax

Napoli

Sporting

Olympiakos

Slavia Prag

Bodo/Glimt

Marsilya

4. TORBA

Kopenhag

Monaco

Galatasaray

Union SG

Karabağ

Athletic Bilbao

Newcastle United

Pafos

Kairat Almaty

