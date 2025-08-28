UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte torbalar ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. Play-off turundan oyuna dahil olan Karabağ, Club Brugge, Kopenhag, Benfica, Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt'in de yerlerini almasıyla birlikte eşleşmeler bekleniyor. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?