UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte torbalar ve Galatasaray’ın muhtemel rakipleri

UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarında mücadele edecek Galatasaray'ın rakibi belli oluyor. Play-off turundan oyuna dahil olan Karabağ, Club Brugge, Kopenhag, Benfica, Kairat Almaty, Pafos ve Bodo/Glimt'in de yerlerini almasıyla birlikte eşleşmeler bekleniyor. Peki; Şampiyonlar Ligi kura çekimi saat kaçta ve hangi kanalda?
UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşaması kura çekimi bugün TSİ 19.00'da Monaco'da yapılacak. Ligdeki temsilcimiz Galatasaray'ın 4. torbadan katılacağı Devler Ligi kurası canlı takip edilecek.
1. TORBA
PSG
Real Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Liverpool
Inter
Chelsea
Dortmund
Barcelona
2. TORBA
Arsenal
Leverkusen
Atletico Madrid
Benfica
Atalanta
Villarreal
Juventus
Eintracht Frankfurt
Club Brugge
3. TORBA
Tottenham
PSV
Ajax
Napoli
Sporting
Olympiakos
Slavia Prag
Bodo/Glimt
Marsilya
4. TORBA
Kopenhag
Monaco
Galatasaray
Union SG
Karabağ
Athletic Bilbao
Newcastle United
Pafos
Kairat Almaty