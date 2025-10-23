Haberler Yaşam Haberleri UEFA ülke puanı sıralaması güncellendi! Galatasaray'ın Bodo Glimt zaferi ardından Türkiye'nin ülke puanı kaç oldu?
Galatasaray’ın Bodo Glimt karşısında 3-1’lik galibiyeti, Türkiye’nin UEFA ülke puanı sıralamasındaki konumuna önemli bir katkı sağladı. Bu yükseliş, Türkiye kulüplerinin Avrupa sahnesindeki prestiji için kritik bir adım olarak değerlendiriliyor. Avrupa kupalarında alınan her galibiyetin ve ilerlemenin ülke katsayısına yansımaları büyük. İşte, güncel ülke puanı sıralaması:

Türkiye futbolunda Avrupa arenasındaki başarıların etkisi her geçen gün daha görünür hale geliyor. Kulüplerimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde sahne alırken aldıkları her puan, ülkemizin UEFA ülke puanı sıralamasına doğrudan yansıyor. Bu bağlamda, Galatasaray'ın Bodo/Glimt karşısında aldığı 3-1'lik zafer sadece bir maç galibiyeti olarak kalmadı; Türkiye'nin Avrupa'da rekabet gücünü de sembolize etti.

TÜRKİYE'NİN ÜLKE PUANI KAÇ, KAÇINCI SIRADA?

Galatasaray'ın Bodo Glimt galibiyeti sonrası Türkiye, 45.200 puanda. Bu durum, ülkemizin Avrupa kupalarındaki temsil güçlerini koruma adına kritik bir eşik. Sıralamada bir basamak yükselmek veya düşmek, önümüzdeki sezonlara katılım haklarını ve turnuva başlama turlarını doğrudan etkileyebilir.
Galatasaray'ın bu galibiyetinin ardından ülke puanı sıralaması yeniden güncellendi ve Türkiye'nin konumu güçlendi.

İşte, güncel ülke puanı sıralaması:

UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI 2025-2026

1. İngiltere - 98.782

2. İtalya - 87.230

3. İspanya - 81.703

4. Almanya - 77.830

5. Fransa - 70.819

6. Hollanda - 62.700

7. Portekiz - 59.866

8. Belçika - 56.150

9. TÜRKİYE - 45.200

10. Çekya - 41.700

