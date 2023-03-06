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Giriş Tarihi: 6.3.2023

Ufuk varsa umut var

1999 Gölcük depreminde iki bacağını kaybeden Ufuk Koçak, K.Maraş merkezli depremler sonrası Hatay’a gitti. Serbest dalışta dünya rekortmeni olan, Likya yolunu protez bacaklarla yürüyen Koçak: Depremzedelere manevi destek vermek istedim

ABBAS ÇAKAR
Ufuk varsa umut var
17 Ağustos 1999'da Kocaeli Gölcük'te depremi yaşayan ve enkaz altından 3 gün sonra kurtarılan Ufuk Koçak iki bacağını kaybetmişti. Hayata sporla tutunan, yaşama azmini hiçbir zaman kaybetmeyen Koçak, tutkuyla bağlandığı dalış sporunda eğitmen oldu. Engelliler kategorisinde serbest dalış rekoru kırdı.



Dünyanın en uzun ve zor yollarından biri olan 508 km'lik Likya Yolu'nu da protez bacaklarıyla tamamlayan Koçak, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketini duyunca hemen yollara düştü. Bölgede 3 hafta kalan Koçak özellikle uzuv kaybı yaşayanların yanında oldu.



17 Ağustos 1999 depreminde 23 yaşındayken annesi, teyzesi ve kuzenini ve birçeok arakadaşını kaybeden Koçak, SABAH'a duygularını anlattı: O felaketi her anlamda yaşamış, kayıplar vermiş biri olarak, deprem sonrası bölgede olmak istedim. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de koordinasyonu sağlamak için Hatay Defne'de görevlendirilince ben de ekipler ile birlikte bölgeye gittim.



Onlara bu felaketi yaşayan bir kişi olarak, gelecekte onları nelerin beklediğini, neler yapmaları gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunup manevi destek oldum. Onların benim gibi başka insanlara ilham veren hikayeler yazabileceklerini anlattım. Kocaeli'ne dönen Koçak, birkaç gün sonra tekrar deprem bölgesine gideceğini, hastanelerde yatan depremzedeleri ziyaret edeceğini söyledi.

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Ufuk varsa umut var
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