Ulaşımda kritik hat açıldı

Antalya'nın Alanya ilçesinde trafik sorununa çözüm olması hedeflenen Doğu Çevreyolu törenle hizmete açıldı. Açılış törenine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile önceki dönem Dışişleri Bakanı ve AK Parti Antalya Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu katıldı. Alanya Doğu Çevre Yolu'nun Hasbahçe-Mahmutlar arası 12 kilometrelik kesimi hizmete giriyor. Yol toplam 15.2 kilometre uzunluğunda projelendirildi. İlk 4.5 kilometresi 6 şerit, 7.5 kilometresi ise 4 şerit olarak düzenlendi. Hizmete açılan kesimde 2 bin 708 metre uzunluğunda çift tüplü Oba, Dim ve Mahmutlar Aç-Kapa tünelleri bulunuyor. Ayrıca 7 adet çift köprü, 1 adet tek köprü ve 3 adet farklı seviyeli kavşak yapıldı. Doğu Çevreyolu'nun tamamının hizmete girmesiyle güzergâh 3 kilometre kısalacak, seyahat süresi 35 dakikadan 10 dakikaya inecek, yıllık toplam 3 milyar 796 milyon lira tasarruf sağlanacak ve karbon salımı 11 bin 903 ton azalacak.Mevcut hemzemin kavşak yerine 35 metre uzunluğunda alt geçitle farklı seviyeli kavşak inşa edildi. Kavşak 2 gidiş 2 geliş olmak üzere 4 şeritli bölünmüş yol standardında hizmet verecek. Demirtaş Kavşağı ile yıllık toplam 19.2 milyon lira ekonomik tasarruf elde edilecek ve karbon salımı yıllık 68 ton azalacak.Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, son 23 yılda Antalya'nın ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 245 milyar liralık yatırım yaptıklarını açıkladı. Uraloğlu, şehrin bölünmüş yol uzunluğunu 167 kilometreden 761 kilometreye, bitümlü sıcak karışım kaplamalı yol uzunluğunu ise 123 kilometreden 1101 kilometreye çıkardıklarını belirtti.Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da açılan söz konusu yolun Antalya turizmine doğrudan büyük katkı yapacağını açıkladı.