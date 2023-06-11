Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu: "AOSB’nin rakamsal verileri beni mutlu etti"

Bakan Uraloğlu, Adana Valisi Süleyman Elban, Adana Milletvekilleri Abdullah Doğru, Ahmet Zenbilci, Sunay Karamık ve Faruk Aytek ile geldiği AOSB'de Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Yusuf Kara, M. Nedim Büyüknacar, Mehmet Tosmur ve Denetim Kurulu Üyesi Ergin Turan ile Bölge Müdürü Ersin Akpınar tarafından konuk edildi.

Başkan Sütcü, Bakan Uraloğlu ve beraberindeki heyete bölge hakkında bilgi verirken, yüzde100 doluluk oranına sahip olduklarını, 564 adet parsel, 392 adet farklı firmaya ait 500 işletme ve 32 adet yabancı sermayeli firma bulunduğunu, ihracatın 2022 verilerine göre 2 milyar doları, bölgedeki firmaların Teşvik Belgeli Yatırım tutarının ise 63 Milyar TL'yi bulduğunu kaydetti.



Büyüme stratejisi, genişleme alanlarındaki durum, tamamlanan, devam eden ve yapımı planlanan yatırımlar hakkında da bilgi veren Başkan Sütcü, bölgeye bakanlıkça yaptırılan Baklalı Köprülü Kavşağının ulaşımı büyük ölçüde rahatlattığını belirterek, "Bölgeye ulaştırma bakanlığımız tarafından sizin genel müdürlüğümüz döneminde yaptırılan bu kavşak, OSB'miz, Adana'mız için büyük bir hizmet olmuştur. Başta şizler olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

Başkan Sütcü, bölgedeki sanayicilerin beklentilerine ilişkin olumlu yaklaşımların, ülke ekonomisine daha fazla ihracat, istihdam ve üretim olarak geri döndüğünü vurguladı.



Bakan Uraloğlu ise Türk Sanayisinin Güneydeki Üssü konumuyla bölge ve ülke ekonomisine üretim, istihdam ve ihracatıyla değer katan AOSB'nin Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü ve yönetimini tebrik ederek, "AOSB'nin rakamsal verileri beni mutlu etti" dedi.



Türkiye'nin en büyük 5 sanayi bölgesi arasında yer alan, halihazırda 17 milyon metrekare alanda faaliyet gösteren, ilave alanlarla birlikte 23 milyon metrekareye ulaşan ve 58 milyon metrekareye ulaşmayı hedefleyen AOSB'nin, 40 bini aşan istihdamı ile ülke ekonomisine katkı değere dikkati çeken Bakan Uraloğlu, sanayicilere hitaben şunları kaydetti:



"Sizleri saygıyla sevgiyle selamlıyorum, sizlerle beraber olmak benim için gerçekten çok kıymetli. Sanayiden gelen ses veya bacadan çıkan duman gerçekten çok değerli. Ülkemiz için, insanımız için her kim ne üretiyorsa Allah razı olsun. Sizler risk alarak yatırım ve ihracat yapıyor, istihdam sağlıyorsunuz. Bunun için ben size teşekkür ediyorum Allah razı olsun.



AOSB Başkanımız konuşurken bazı notlar aldım, çok mutlu oldum. Sizleri tebrik ediyorum Allah razı olsun diyorum. Bizde kamu kurumları olarak Ulaştırma Bakanlığı olarak üzerimize düşeni yapmaya gayret edeceğiz. Allah yolunuzu açık etsin."



AOSB Denetim Kurulu Üyesi Ergin Turan ve diğer sanayicilerin söz alarak, liman, demiryolu takviye ve karayolunda yaşanan trafik yoğunluğuna ilişkin beklentilerini dinleyen Bakan Uraloğlu, Güney Çevre Yolu Projesine de değinerek, bu projeyi hızlandıracaklarını ifade etti.



Şehir içi ulaşımının rahatlatılması ve uzun bir güzergahta transit araç geçişlerinin sağlanması açısından büyük önem taşıyan Güney Çevre Yolu Projesi'nin uzamasının kamulaştırma işlemlerinin uzamasından kaynaklandığını ifade eden Uraloğlu, bu konuyu bizzat kendisinin takip edip hızlandıracağı sözünü verdi.



AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar'ın geniş kapsamlı sunum yaparak, bölgeye ilişkin rakamsal verileri açıkladığı toplantı sonrasında tüm katılımcılara teşekkür eden Uraloğlu, üretimin önemine dikkati çekerek, bunu sekteye uğratacak bir soruna müsaade etmeyeceklerini, sanayicilerin her taleplerinde yanlarında olmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.