Ülkeye giriş yapmak isteyen araçta 23 kilo uyuşturucu yakalandı

Giriş Tarihi: 28.11.2025 16:04

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı’nda durdurulan bir araçta, döşeme ve taban bölmelerine gizlenmiş uyuşturucu ele geçirildi. Yapılan aramada toplam 23 kilo 820 gram skunk bulundu.

Ali Can ZERAY
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, risk analizleri doğrultusunda Kapıkule Gümrük sahasına giriş yapan yabancı uyruklu bir sürücüyü takibe aldı. Araç, Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleriyle koordineli şekilde X-Ray taramasına sevk edildi. Taramada tespit edilen şüpheli yoğunluk üzerine araç detaylı aramaya alındı.

Yapılan incelemelerde, aracın döşeme ve taban bölmelerine gizlenmiş halde 23 kilo 820 gram skunk bulundu. Uyuşturucuya el konulurken sürücü gözaltına alındı. Şüpheli hakkında Uluslararası Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

