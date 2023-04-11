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Giriş Tarihi: 12.4.2023

Uluslararası çeteye kontak operasyonu 150 gözaltı

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Uluslararası çeteye kontak operasyonu 150 gözaltı
Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, 45 ilde 494'ü yabancı 567 şüpheliye yönelik düzenlenen kaçak otomobil operasyonunda 150 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan aramalarda 275 otomobile el konuldu. Kontak adı verilen operasyon öncesinde 1 yıl boyunca teknik ve fiziki takip yapan ekipler, Türkiye'deki kaçakçıların, Bulgar kaçakçılarla birlikte hareket ederek uluslararası suç örgütü kurduklarını belirledi. Bulgaristan'daki örgüt üyeleri aracılığıyla yabancı plakalı araçların yurda girişinin sağlanarak change işlemi yapıldığı, bazı araçların da parçalanarak satıldığı tespit edildi. Operasyonun Bulgaristan ayağında ise 484 şüpheli hakkında işlem yapıldığı öğrenildi.

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Uluslararası çeteye kontak operasyonu 150 gözaltı
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