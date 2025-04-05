Umman gezisi dönüşü korkunç kaza: 4 ölü

İstanbul Pendik'te Kuzey Marmara Otoyolu'nda bir otomobil, gişelerde bekleyen TIR'ın altına girdi. Kazada, otomobilde bulunan 4 kişi yaşamını yitirdi. Hayatını kaybedenlerden 2'sinin öğretmen olduğu öğrenildi.

Feci kaza, Kuzey Marmara Otoyolu'nun Pendik ilçesi Kurnaköy gişelerinde dün sabah 10.20 sıralarında meydana geldi. Vahide Kalyoncu'nun (63) kullandığı otomobil, gişelerde bekleyen TIR'a arkadan yüksek hızda çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobil ekiplerin çalışmasıyla, sıkıştığı TIR'ın altından çıkarıldı. Otomobilden çıkarılan Sadi Tanberk (69), Ayşen Yıldız Tanberk (73), Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız'ın (59) hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölenlerden Vahide Kalyoncu ve Özgür Yıldız'ın öğretmenlik yaptığı, Kalyoncu'nun Zonguldak'ta, diğer isimlerin de Düzce'de yaşadığı öğrenildi. Kaza sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenazelerin yakınları, 2 öğretmeninin safari tatili için Umman'a gittiği, İstanbul'a dönüşte de diğer akrabaları ile memleketlerine giderken kaza yaptıklarını söyledi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatılırken, otomobilin gişelere neden yüksek hızla girdiği de yanıt bekleyen sorular arasında yer alıyor.

TIR OTOMOBİLİN ÜZERİNE DEVRİLDİ

Bu arada, Kütahya'nın Gediz ilçesinde, TIR'ın otomobilin üzerine devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü. N.K. (60) yönetimindeki TIR, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu, yolun sol tarafına geçerek aynı istikamette seyir halinde olan Ramazan Şakir Yılmaz (21) idaresindeki aracın üzerine devrildi. Kazada Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti, babası İbrahim Yılmaz ise yaralandı. Bursa, Karabük, Muğla ve Şanlıurfa'daki kazalarda ise 4 kişi öldü.

Diğer taraftan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 9 günlük bayram tatilininin ilk 7 günlük toplam bilançosunu açıkladı. Hafta sonu hariç tatilin ilk 7 gününde toplam 62 vatandaşın hayatını kaybettiği bilgisini veren Yerlikaya, bu kazalarda 7 bin 388 kişinin de yaralandığını duyurdu. Tatilin 7'nci gününde (cuma) ise 580 trafik kazası meydana geldiğini, bu kazalarda 5 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.