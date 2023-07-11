Ümraniye’de minibüs ile kamyon çarpıştı: Yaralılar var!

Çapmanın etkisi ile minibüsün camı kırılırken, 6 yolcu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan 6 yaralı, olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Kaza anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"MİNİBÜSÜN CAMI PATLADI"

Kazayı gören Murat Turan, "Yolcu minibüsü ana caddeden geliyor, hafriyat kamyonu ara yoldan geliyor. Birbirlerini görmediler galiba kaza oldu. Yolcu minibüsünün camı patladı. 6 kişi hafif yaralandı. Ağır yaralı yoktu. Bu caddede sürekli kaza oluyor" dedi.