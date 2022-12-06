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Giriş Tarihi: 6.12.2022 15:46

Ümraniye’de sağlık çalışanına darp davasında mütalaa

Ümraniye Devlet Hastanesi'nin Covid-19 polikliniğinde kendisini tedavi eden sağlık çalışanını darp ettiği iddiasıyla hakkında dava açılan sanık Hakan Coşkun’un yargılanmasına devam edildi. Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın ‘Tehdit’ suçundan beraatini isterken ‘Kasten yaralama’ suçundan 10 yıl 1 ay 15 güne kadar hapsini talep etti. Hemşire Mustafa Yaşar’ın kendisine küfür ederek tahrik etmesi sonucu kafa attığını söyleyen sanık beraatini istedi.

SEDA NUR GÜNAYDIN SEDA NUR GÜNAYDIN
Ümraniye’de sağlık çalışanına darp davasında mütalaa

İstanbul Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 11 Şubat gecesi meydana gelen olayda iddiaya göre acil tıp teknikeri olarak çalışan Mustafa Yaşar, Covidli hasta Hakan Coşkun'a yaptığı tedavide Coşkun'un canı acıdığı gerekçesiyle tartışma çıkmıştı. Covid hastası Hakan Coşkun, Acil Tıp Teknikeri Mustafa Yaşar'a kafa atıp burnunu kırmıştı. Olayın ardından saldırgan adam adli makamlarca tutuklanırken hakkında da 'Sağlık çalışanına yönelik tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından 11 yıl 9 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

VEZNE MEMURU OLAYI ANLATTI

İstanbul 16. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki davaya sanık Hakan Coşkun ve avukatı katıldı. Duruşmada tanıklar da dinlendi. Ümraniye'deki hastanede vezne memuru olan Emine A., "Olay günü sanık tedavi odasından çıkıp bir süre bekledi, daha sonra hemşire arkadaşımız Mustafa Yaşar çıkınca ona adını sordu. Mustafa neden sorduğunu söyleyince ilgili yerlere şikayet edeceğini söyledi. Mustafa da 'Sen şikayetini yap, onlar beni bulur' dedi. Ardından da sanık Mustafa'ya kafa atıp kaçtı" şeklinde konuştu.

MÜTALAADA 10 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, sanığın hastanede görev yapan hemşireye kafa attığını, müştekiyi basit tıbbi müdahaleyle giderilemeyecek şekilde yaraladığını, müştekinin kafasında kırıklar oluştuğunu aktardı. Sanık hakkında her ne kadar 'Tehdit' ve 'Kasten yaralama' suçlarından dava açılsa da 'Tehdit' suçunun işlendiğine dair somut delil bulunamadığından beraat etmesini isterken 'Kasten yaralama' suçundan ise 13 yıl 1 ay 15 gün kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

"BENİ TAHRİK ETTİ"

Mütalaaya karşı savunmasını yapan sanık Hakan Coşkun ise savunmalarını tekrar ederek "Ben çok ağır hastaydım. Karşı taraf üzerime yürüdü ve beni tahrik etti. Ben de bu nedenle yaptım" ifadelerini kullandı. Duruşma sonu mahkeme davayı erteleme kararı aldı.

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Ümraniye’de sağlık çalışanına darp davasında mütalaa
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