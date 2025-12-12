Ümraniye’de sokak suçlarını önlemeye yönelik operasyon... Silah ticareti yapan bir kişi yakalandı

Sokak suçlarının önlenmesi ve aydınlatılmasına yönelik titiz çalışmalar yürüten Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; suça bir darbe daha vurdu. İstanbul'un Ümraniye İlçesi'ne bağlı Cemil Meriç Mahallesi'nde bir kişinin yasa dışı silah ticareti yaptığını tespit eden Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Büro Amirliği Polisleri; Ü.T.'yi (39) operasyonla yakaladı. Ü.T.'nin Ümraniye ilçesindeki ikamet adresine ve Ataşehir ilçesinde bulunan iş yerine yapılan baskınlarda 11 ruhsatsız tabanca, üç şarjör, 112 mermi ve bir job ele geçirildi. Olası suçlarda kullanılmadan ele geçirilen silahlar ve mermiler incelemeye alındı. Ümraniye İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki yasal işlemlerinin ardından "Silah Ticareti Yapmak" ve "6136 Sayılı Ateşli Silahlar Kanunu'na Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edilen Ü.T. tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.