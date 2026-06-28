Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu! Hassas terazi ve çok sayıda silah ele geçirildi: 2 tutuklama

ARAMALARDA UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Adres ve çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 173,11 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 AK-47 tüfek ve şarjörü, 5 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.