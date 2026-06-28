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Giriş Tarihi: 28.06.2026 11:39

Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu! Hassas terazi ve çok sayıda silah ele geçirildi: 2 tutuklama

Ümraniye'de bir eve düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 kilo 173 gram uyuşturucu ile uzun namlulu silah, ruhsatsız tabanca ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

DHA Yaşam
Ümraniye’de uyuşturucu operasyonu! Hassas terazi ve çok sayıda silah ele geçirildi: 2 tutuklama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunun önlenmesi ve şüphelilerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 17 Haziran'da Ümraniye Mehmet Akif Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

ARAMALARDA UYUŞTURUCU VE HASSAS TERAZİ ELE GEÇİRİLDİ

Adres ve çevresinde güvenlik önlemi alan ekipler, operasyonda 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Evde yapılan aramalarda 1 kilo 173,11 gram uyuşturucu madde, 1 ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 1 AK-47 tüfek ve şarjörü, 5 fişek ile 2 hassas terazi ele geçirildi.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' ile 6136 Sayılı Kanun'a Muhalefet suçlarından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#ÜMRANİYE

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Ümraniye'de uyuşturucu operasyonu! Hassas terazi ve çok sayıda silah ele geçirildi: 2 tutuklama
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