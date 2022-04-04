Ümraniye’deki yangın koca dehşeti çıktı; aseton ile kundakladı

"SABAH BEŞLERE KADAR KAPIMDA ADAM TUTUYOR."

Mahkeme süreçlerinin devam ettiğini ve bu sabah da duruşmaları olduğunu söyleyen Yeşilyurt, "Karşı taraf özel bir klinikte tedavi gördüğünü söylediği için adli tıp buna karar veremiyor, raporları bekliyor. Kendisi de klinik raporlarını adli tıpa götürmüyor. Ve sürekli duruşma erteleniyor. Boşanma davamız başladı ve bununla beraber daha çirkin şeyler yaşandı. Kızımın velayetini almak istedi intikam alabilmek için. Bununla alakalı sosyal hizmetler geldi, evimi gördü. Mahkeme kızımın geçici velayetini bana verdi. Bunun yanı sıra ciddi anlamda 1 buçuk senedir takipler ne olduğu belirsiz adamlar tarafından. Kızıma yaklaştırılması o adamların hatta bana yaklaştırılması, aracıma evime. Sabah beşlere kadar kapımda adam tutuyor. Bekleyen kişiler tarafından olsun, eşimin kızıyla olan görüş gününde dahi, hala tehditler devam etmekte kızımın yanında özellikle. Kızımı gözetim altında görmesine karar verildi, 6 duruşmadır bu böyle " diye konuştu.