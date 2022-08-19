Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı izle: Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı yayın hangi kanalda?

Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı izle ekranı gündemdeki yerini aldı. Hakem Ali Şansalan'ın düdük çalacağı karşılaşma öncesi maçın yayın kanalı, saati ve ilk 11 bilgisi araştırma konusu oldu. Taraftarlar Ümraniyespor Galatasaray maçı hangi kanalda saat kaçta sorularına yanıt arıyor. İşte, Ümraniyespor Galatasaray canlı izle…
GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
19 Ağustos 2022 (bugün) oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak.
ÜMRANİYESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?
Ümraniyespor Galatasaray maçı canlı izle için beIN SPORTS 1 ekranları takip edilecek.
HAZIRLIKLAR TAMAM!
Galatasaray, Süper Lig'in 3. haftasında Hangikredi Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, üç grup halinde 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
YENİ TRANSFERDEN KÖTÜ HABER!
Maç öncesi Midtsjö'den kötü haber geldi. Sol arka alt adale grubunda ağrı hisseden Fredrik Midtsjö'nün dün yapılan MR tetkiklerinde 2. derece zorlanma ve kanama tespit edildi ve tedavisine başlandı.
Öte yandan Leo Dubois tedavisinin ardından takımdan ayrı koşu çalışmalarına başladı.