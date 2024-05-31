UNICEF uyardı: Toksik ebeveynliğe dikkat

Kuşak çatışmalarının aile içi ilişkilerde önemli sorunları beraberinde getirdiği günümüz dünyasında uzmanlar 'ebeveynlik' anlayışını yeniden masaya yatırıyor. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre 'toksik ebeveynlik' ailede önemli bir sorun olarak öne çıkmaya başladı. UNICEF yetkilileri "Sorunun çözümü için pozitif ebeveynlik bir yaşam biçimi haline getirilmeli" diyor. İngiliz psikolog Alison Corner'a göre çocuklarına sormadan onlar adına kararlar veren baskın anneler, çocuklarının yaptığı her şeyde hata bulan ve bunu ifade eden öfkeli anneler, çocukları kendilerinden daha iyi performans gösterince kötü davranışlar sergileyen ve her şeyi eleştiren rekabetçi babalar toksik ebeveynliğin türleri. Çocuğun bir birey olarak tercihlerine saygı duyulması pozitif ebeveynliğin baş koşulu.