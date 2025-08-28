Haberler Yaşam Haberleri Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı
Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı

Başakşehir, Avrupa kupalarında 68. kez sahaya çıkacak. İlk maçı 2-1 kaybeden turuncu-lacivertliler, rövanşta rakibini eleyip yoluna devam etmek istiyor. Alman hakem Daniel Schlager’in yöneteceği maçta, Başakşehir’in Avrupa kariyerinde 67 maçta 26 galibiyet, 17 beraberlik ve 24 mağlubiyet bulunuyor. Takım, bu karşılaşmalarda 101 gol atarken, kalesinde 92 gol gördü. Peki, UEFA Konferans Ligi Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İstanbul Başakşehir, bugün Universitatea Craiova'ya konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 68. maçına çıkacak ve daha önce 2 kez son 16 turuna yükselmişti. Taraftarlar maçın muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgisini merak ediyor. Peki, Craiova – Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?

CRAİOVA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında Başakşehir, Craiova deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadele 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa yolculuğuna devam edebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

CRAİOVA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

UEFA Konferans Ligi'nde heyecan dolu mücadelede, Başakşehir deplasmanda Universitatea Craiova ile karşı karşıya geliyor. Taraftarlar tarafından merak edilen karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek

BAŞAKŞEHİR TURU GEÇMEK İÇİN NE YAPMALI?

UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup olan Başakşehir, rövanş maçında turu geçmek için sahaya çıkacak.

Turuncu-lacivertliler, maçı 2-0, 3-1 veya daha farklı bir skorla kazanırsa doğrudan lig aşamasına yükselecek. Eğer tek farkla galip gelirlerse, karşılaşma uzatma bölümüne taşınacak ve tur şansı bu bölümde belirlenecek.

