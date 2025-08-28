Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İstanbul Başakşehir, bugün Universitatea Craiova'ya konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 68. maçına çıkacak ve daha önce 2 kez son 16 turuna yükselmişti. Taraftarlar maçın muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgisini merak ediyor. Peki, Craiova – Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?
CRAİOVA-BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Konferans Ligi play-off turu kapsamında Başakşehir, Craiova deplasmanına çıkıyor. Kritik mücadele 28 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak. Turuncu-lacivertli ekip, Avrupa yolculuğuna devam edebilmek için sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.
BAŞAKŞEHİR TURU GEÇMEK İÇİN NE YAPMALI?
UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçında sahasında Universitatea Craiova'ya 2-1 mağlup olan Başakşehir, rövanş maçında turu geçmek için sahaya çıkacak.
Turuncu-lacivertliler, maçı 2-0, 3-1 veya daha farklı bir skorla kazanırsa doğrudan lig aşamasına yükselecek. Eğer tek farkla galip gelirlerse, karşılaşma uzatma bölümüne taşınacak ve tur şansı bu bölümde belirlenecek.