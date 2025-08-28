Universitatea Craiova - İstanbul Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Başakşehir maçı

UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanşında İstanbul Başakşehir, bugün Universitatea Craiova'ya konuk olacak. Turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında 68. maçına çıkacak ve daha önce 2 kez son 16 turuna yükselmişti. Taraftarlar maçın muhtemel 11'leri ve canlı yayın bilgisini merak ediyor. Peki, Craiova – Başakşehir maçı ne zaman ve hangi kanalda yayınlanacak?