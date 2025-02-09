Üniversite öğrencileri kış sporlarıyla eğlendi

Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğünce Erzurum'da düzenlenen "Kış Sporları Kampı"na katılan 45 şehirden, 120 üniversite öğrencisi, curling, kayak, buz pateni gibi kış spor branşlarını ilk kez yapma fırsatı buldu. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Eğitim Şube Müdürü İbrahim Şimşek, öğrencilerin sadece sportif faaliyetlere değil eğitim, kültür ve sanat alanında da donanımlı yetişmeleri için bakanlığın birçok projesinin olduğunu söyledi. Kentte düzenlenen kış kampının da bunlardan olduğuna dikkati çeken Şimşek, "Misafir öğrencilerimiz kamp boyunca kış sporlarından buz pateni, curling ve kayak yapıyor. Birçoğu ilk defa bu sporları yapıyor ve bundan çok keyif alıyor. Bunun yanında kültür sanat faaliyetlerimiz de oluyor. Hem eğleniyorlar hem spor yapıyorlar. Yarınlarımızın teminatı gençlerimizin sağlıklı şekillenmesi adına çok güzel bir proje. Bu proje de Erzurum'da güzel şekilde yürütülüyor." dedi.