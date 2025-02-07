Üniversitelerde yapay zeka programları artacak

Galatasaray Üniversitesi Aydın Doğan Konferans Salonu'nda düzenlenen "2030'a Doğru Yükseköğretim Vizyonu Toplantısı''nın açılışında konuşan Özvar ''Yeni dijital meslekler olarak tarif edebileceğim yazılım ve yapay zeka tabanlı uğraşılar, en fazla talep edilen kariyerlerdir. Geçtiğimiz yıl başladığımız uzun süren çalışmalar ve istişareler neticesinde bu sene 17 yeni önlisans ve lisans programı 20 üniversitemizde 70'i aşkın sayıda açıldı. Programların sayılarını yine öğretim elemanlarının sayısına, ona nispetle ilgili üniversitelerde açmaya devam edeceğiz" dedi.

TEMATİK MYO'LARA DESTEK

Eğitim ve sektör ihtiyaçları arasında çıkabilecek uyumsuzluğa karşı YÖK'ün hızla harekete geçtiğini belirten Özvar ''İş gücü piyasalarında istihdamı kolaylaştırma hedefiyle üniversitelerimiz tarafından sunulan staj ve iş yeri uygulama imkan ve sürelerinin hem genişletilmesine hem de çeşitlendirilmesine destek veriyoruz'' dedi. Özvar, Organize Sanayi Bölgeleri'ndeki meslek yüksekokulu uygulamalarının, bu bakımdan güzel birer örnek olarak anılabileceğini kaydederek, "Sektörün beklentilerini karşılamak üzere tematik meslek yüksekokullarının desteklenmesi, yeni becerilerin kazandırılması için uygulamaya alınan bir başka model olmuştur'' diye konuştu.