Üniversiteli gençlere kapımız daima açık

Pendik'te üniversite sınavında ilk 1000'e girme başarısı gösteren öğrencilerle bir araya gelerek sohbet eden Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, "Bu buluşma bir gelenek olsun istiyoruz. Çünkü sizlerin Pendik'te oturuyor olması bizim için gurur verici" şeklinde konuştu. Kaynarca Yeni Nesil Yaşam Merkezi'nde gerçekleşen buluşmada öğrencilerle sohbet eden Başkan Ahmet Cin, sohbet sonunda öğrencilere hediyelerini takdim etti. Öğrencilerin sorularını da cevaplayan Başkan Ahmet Cin, belediye olarak öğrencilere hem sosyal hem de kültürel manada fırsatlar sunduklarını belirterek, "Talebiniz olursa kapımız her zaman açık" dedi. SABAH