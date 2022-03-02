Üniversiteli Hazel'in hayallerini çaldı! "Bütün hedeflerim 1 günde yok oldu"





"ZOR DURUMDAYIM"



Bir daha ekipmanları alamayacağını ve zor durumda kaldığını belirten Hazel, "Zor durumdayım. Bir daha o ekipmanları alamam. Benim o ekipmanları tekrar alabilmem için birikmiş bir param yok. Ekipmanım olmadığı için işte yapamıyorum. Neredeyse 1 ay oldu geçimimi sağlayamıyorum. Bilgisayarım var sadece duruyor. Çok zor durumdayım. Bu işi yapmak istiyordum. Okul bittikten sonra bir boşluğa düşmemek için kendimi geliştiriyordum. İşimi çok seviyorum. Elimden geleni yapacağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Hayallerim vardı. Bütün hedeflerim 1 günde yok oldu. Kendisiyle bir an önce yüzleşmek istiyorum tek geçim kaynağımı elimden aldı. Başka kimsenin emeklerini çalmasın" ifadelerini kullandı.