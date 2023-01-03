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Giriş Tarihi: 3.1.2023 20:43

Üniversiteli Irmak Aygen'in kahreden ölümü!

Ankara'da korkunç bir kaza meydana geldi. Çankaya ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilde üniversite öğrencisi Irmak Aygen, hayatını kaybetti.

DHA
Üniversiteli Irmak Aygen’in kahreden ölümü!

Kaza, Çankaya ilçesi Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

ÜNİVERSİTELİ IRMAK HAYATINI KAYBETTİ

Sürücü yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Irmak Aygen, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Irmak Aygen için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aygen'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.

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Üniversiteli Irmak Aygen'in kahreden ölümü!
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