Üniversiteli Irmak Aygen’in kahreden ölümü!

Kaza, Çankaya ilçesi Şehit Jandarma Asteğmen Mustafa Tayyar Can Caddesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
ÜNİVERSİTELİ IRMAK HAYATINI KAYBETTİ
Sürücü yaralanırken, yanında bulunan arkadaşı Bilkent Üniversitesi Psikoloji Bölümü 4'üncü sınıf öğrencisi Irmak Aygen, kaza yerinde hayatını kaybetti. Yaralı sürücü hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Irmak Aygen için Karşıyaka Ahmet Efendi Camii'nde cenaze namazı kılındı. Aygen'in cenazesi, Karşıyaka Mezarlığında toprağa verildi.