Üniversiteli kız sokak köpeklerinden kaçarken öldü

Başıboş sokak köpekleri, bir cana daha mal oldu. Şanlıurfa'da otobüsten inip kaldığı aparta gitmek isteyen genç üniversiteli kız. başıboş köpeklerin saldırısına uğradı. Köpeklerden kaçmak isterken canından oldu. Şanlıurfa'da, Harran Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü son sınıf öğrencisi olan Sevda Özkaya (27), önceki akşam 2 arkadaşıyla birlikte Osman Bey Kampüsü yakınlarında otobüsten inip, kaldıkları aparta doğru yürümeye başladı. Ancak bu sırada başıboş sokak köpekleri, 3 kıza saldırdı. Köpeklerden kaçmaya çalışan 3 kızdan Sevda Özkaya, panikle karşıya geçmek için Şanlıurfa-Mardin karayoluna fırladı. Bu sırada Şanlıurfa yönüne giden bir otomobil, genç kıza çarptı. Ağır yaralanan Özkaya, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Hemen yoğun bakıma alınan genç kız, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Sevda Özkaya'nın cenazesi otopsinin ardından, toprağa verilmek üzere memleketi Şırnak'ın Silopi ilçesine götürüldü. Özkaya'nın annesi Emine Özkaya, "Benim ciğerim yandı.Başka annelerin canı yanmasın" dedi.SABAH'a konuşan, genç kızların kaldığı apartta görevli İzzet Demir, "Bölgede dolaşan başıboş köpeklerin saldırısından kaçarken, henüz hayatının baharında bir genç, yaşamını yitirdi. Kampüs ve çevresindeki başıboş sokak köpekleri uzun süredir öğrenciler için ciddi bir güvenlik tehdidi. Pek çok öğrenci, yalnızca bu nedenle okula gitmeye, dışarı çıkmaya hatta gece vakti aparttan ayrılmaya korkar hale geldi" dedi.