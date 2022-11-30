Üniversiteli Merve 1.5 saat dehşeti yaşadı

İstanbul'daki bir üniversitede öğrenci olan Merve K. (21), pazartesi gecesi trenle ailesinin yaşadığı Sakarya'ya geldi. Garda inen genç kız, Erenler ilçesindeki evlerine gitmek için bindiği şehir içi minibüs boşalınca, sürücü Serdar Serkan Y.'nin saldırısına uğradı. Atkısı ve şalıyla minibüsün demirlerine bağlamaya çalıştığı genç kız direnince, darp edip plastik kelepçeyle ellerini arkadan bağlayan saldırgan, cinsel tacizde bulundu. Dehşet minibüsünden 1.5 saatlik mücadele sonunda kurtulan genç kız, durumu ailesine anlattı.Yakalanan saldırganın, aralarında 'cinsel istismar'ın da bulunduğu 30'dan fazla suç kaydının olduğu, en son hırsızlık suçundan girdiği cezaevinden 6 gün önce denetimli serbestlik kapsamında çıktığı ve minibüste çalışmaya başladığı ortaya çıktı. Polis, saldırganın cezaevinden denetimli serbestlik kapsamında çıkmasına rağmen, nasıl minibüs şoförlüğü yaptığını da araştırıyor. Savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, minibüsün ruhsat sahibinin de ifadesi alındı. Saldırgan çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.Hastanedeki tedavisinin ardından taburcu olan Merve K., yaşadığı dehşeti SABAH'a anlattı:İstanbul Söğütlüçeşme'den trene binip Adapazarı Gar Meydanı'na geldim. Saat 24.00 sıralarında minibüse bindim. Yanımda param yoktu. Sürücüye "Param yok ama Yunus Emre Parkı'nın oradaki bankamatikten çekip vereceğim" dedim. "Sıkıntı yok" dedi. Bir süre sonra, minibüste tek başıma kaldım. İçimden "İnsem mi" diye geçirdim. Parkın yakınlarına geldiğimizde, Sakarya Caddesi üzerinde durdu. Işıkları kapatıp, yaşımı sordu. Aracın kapılarını kilitleyip yanıma gelerek taciz etmeye başladı. Ben direnince de saldırdı. Caddeden insanlar, geçiyordu. Çevrede işyerleri ve kahvehaneler vardı. Bağırdım ve cama su şişesiyle vurdum ama kimse duymadı.Ardından minibüsü tenha bir yere götürdü. Burada tekrar saldırıp kaşkolümle ağzımı kapatmaya çalıştı. Direnince kaşkolüm ve eşarbımla, ellerimi minibüsün demirlerine bağlamak istedi. O bir elimi bağlarken, ben diğerini çözdüm. Beni darp etti. Minibüsün ön camının önünde çok sayıda plastik kelepçe vardı. Ellerimi arkadan bağlayarak tacize devam etti. Direnmeye devam edince amacına ulaşamadı. Ancak tacizi sürdürüp kendi kendini tatmin etti. Ardından, "Birine söylersen seni öldürürüm. Hayatını karartırım" diyerek tehdit etti. Ben de "Bırakırsan, kimseye bir şey söylemem" dedim. Parkın yakınlarına getirip aracın kapısını açtı. Eve gidip durumu aileme anlattım. Özgecan gibi beni de öldürecekti. En ağır cezayı almasını istiyorum.