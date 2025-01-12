Üniversiteliler dereye uçtu: Bir ölü, bir yaralı

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi'ne bağlı Çan Meslek Yüksekokulu Sondaj Teknikerliği Programı 2. Sınıf öğrencisi İlkehan Mert Salatan'ın kullandığı otomobil, dün sabah saat 08.30 sıralarında, Biga ilçesinden Çan ilçesi yönüne giderken, Çomaklı Köyü yakınlarında kontrolden çıkarak, Kocabaş çayına uçtu. Kazayı gören diğer sürücüler, yaralı kurtulan Salatan'ı araçtan çıkarıp ilk müdahaleyi yaptı. Ardından ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan ve köprücük kemiğinin kırıldığı belirlenen Salatan, tedavi altına alındı.

3.5 SAAT SONRA BULUNDU

Otomobilde bulunan ve kaza sırasında araçtan fırlayan Çan Uygulama Bilimleri Fakültesi Uluslararası Ticaret ve Lojistik Programı 3. Sınıf öğrencisi olan Ali Kaan Demir ise kayboldu. Olay yerine sevk edilen Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik dalgıçları, Demir'i aramaya başladı. Yaklaşık 3.5 saat süren çalışma sonunda talihsiz gencin cansız bedeni kaza yerine 50 metre uzaklıkta 1.5 metre derinlikte bulundu. Ceset otopsi için morga kaldırılırken, otomobil ise vinç yardımıyla çıkarıldı.

KÖPRÜDEN ÇAYA UÇTU

Antalya'nın Kaş ilçesinde Süleyman Gülcü (19) idaresindeki otomobil, Uğrar Mahallesi'ndeki Felen Köprüsü'nde yağışın etkisiyle kontrolden çıktı. Önce bir ağaca çarpan araç ardından çaya uçtu. Ağır yaralanan ve dereden güçlükle çıkarılan Gülcü hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm müdahalesine rağmen Sleyman Gülcü hayatını kaybetti.