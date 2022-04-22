Üniversitenin sürdürülebilirliği çevresinden geçiyor

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, SABAH'a yaptığı açıklamalarda hem millet bahçesi hem de Van Gölü ile ilgili çalışmaların detayını paylaştı. 7.5 milyon kampüs alanına sahip üniversitenin yanı başındaki üniversiteye ait 300 dönümünde içerisinde olduğu Tuşba Millet Bahçesi yapılacak. Geçen hafta Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanının açıkladığı bahçe hakkında Rektör Şevli bilgi verdi. Öte yandan, geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin dikkatini çeken köpek saldırısı sonrası öğrencinin durumunun iyi olduğu ve hiç yaralanmanın yaşanmadığı öğrenildi.

610 DÖNÜMLÜK MİLLET BAHÇESİ

Geçen hafta Van'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yapımından bahsettiği ve Yüzüncü Yıl Üniversitesi'ne kadar uzanacak Tuşba Millet Bahçesi ile ilgili detayları Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli anlattı: "610 dönümlük arazi üzerine kurulması planlanan millet bahçesinin arazisinin yarısından çoğu üniversiteye ait alandı ve millet bahçesi olma şartıyla devredildi. Etap etap ihalesi yapılacak projede bölgedeki sazlık alan ve doğal güzelliklere zarar gelmeyecek. Van Gölü'nün kıyısına yapılacak olan millet bahçesi hem öğrencilerimiz için sosyal alan oluşturacak, hem de Van'ın gelişimine katkı sağlayarak şehrin bu yöne genişlemesini sağlayacak. Yapılacak alanlarla şehrin çehresini değiştirecek. Bunlar yapılırken sahil bandı korunacak ve göl manzarası zarar görmeyecek. Burası hem de turizme katkı sunacak. Bu alanda Turizm Fakültemizin de çalışmalarını yapabileceği 50-60 odalık uygulama oteli olması bu katkıyı arttıracaktır. Bu yıl gastronomi bölümü açıldı. Otel yapılırsa içerisinde Mutfak Sanatları Akademisi açmak istiyoruz."

KAMPÜS ÇEVRESİNİN ÖNEMİ

Hedeflerinin öğrenciler için daha konforlu bir alan ve kampüs çevresi inşa etmek olduğunu belirten Rektör Şevli "Üniversitenin sürdürülebilirliği ve öğrencilerin konforu açısından kampüsün içerisi kadar çevresi de önemli. Biz doluluk oranı açısından batıdaki birçok üniversiteden öndeyiz. Akademik kadromuz ve başarılarımız ile dünya derecelendirme kuruluşlarında üst sıralarda yer alıyoruz. Ama üniversitenin sürdürülebilirliği için sosyal imkanları ve konfor alanı da önemli. Ham öğrenciler hem akademisyenler için daha iyi bir alan oluşturmalıyız. Üniversitemiz şehir merkezine 15 kilometre uzaklıkta bu nedenle öğrencilerimizin burada sosyalleşmeleri onlar için daha iyi olacak. Üniversite çevresinde çarpık yapılaşma olan mahalleler var. Buraların bir imar planı ile kırsal mahalle görüntüsünden kurtulmasını umuyoruz. Bu çalışmalar çevrede yaşayan vatandaşlar için de güzel olacak. Yeni yapılacak millet bahçesi içerisinde Kuş Cenneti ve kuş izleme kuleleri olacak. Bisiklet ve yaya yolları oluşturulacak. Millet kıraathanesi, 7/24 açık kütüphane gibi alanlar olacak" şeklinde konuştu.

DEPREMPARK PROJESİ

Millet bahçesi kapsamında üniversite çevresinde bakanlıklar ve belediye katılımıyla birçok projeleri olduğunu belirten Şevli "Büyük depremlerin olduğu bir bölgede yaşıyoruz ve 30 yılda bir şiddetli depremlerin Van'da olduğunu görüyoruz. Depremde özellikle ilk 48 saatteki ihtiyaçların giderilmesi çok önemli. Millet bahçesinin içerisinde deprempark projesi olmasını planlıyoruz. Normal zamanda park saha gibi olan yerlerin alt yapası saplanarak depremlerde toplanma alanı olarak kullanılabilecek ve örneğin ihtiyaç halinde yapılan alt yapı sayesinde sahra hastanesine dönüşebilecek. Yemekhane, banyo ve çadır alanı olabilecek bir altyapı istiyoruz.

VAN GÖLÜ İÇİN SONDAJ TEHLİKESİ

Sadece şehrin değil dünyanın da en güzel örneklerinden olan Van Gölü'nün güzelliği için çalışmalar üniversitede sürüyor. Akademik çalışmalar ile Van Gölü mavi kalsın dediklerini belirttiklerini belirten Prof. Şevli "Van Gölü için geniş çaplı çalışmaları sürdürüyoruz. Geçen sene yaptığımız Van Gölü sempozyumu ile sorunlara dikkat çektik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın da katılım sağladığı sempozyum göl için bir farkındalık oluşturdu. Yanı başımız İran'da Ortadoğu'nun en büyük tuz gölü Urmiye Gölü yok olma tehlikesi geçirdi. Van Gölü'nde de çekilmeler var Van Gölü Urmiye gibi olmasın istiyoruz. İklim değişikliği etkisiyle buharlaşma çekilmede çok etkili ama en büyük sorunlardan biri bilinçsiz yapılan sondajlar. İlimizde maalesef çok fazla sondaj yapılıyor ve bu gölü besleyen yeraltı sularına engel oluyor. Bu durumun önüne geçilmeli" dedi.

KÖPEK SALDIRISINA UĞRAYAN ÖĞRENCİ İYİ

Geçtiğimiz hafta üniversite güvenlik kamerasına yanşayan ve 6 köpeğin üzerine koştuğu öğrenci ile ilgili de bilgi veren Rektör Şevli "Videonun sonunda görülmüyor ama öğrencimize herhangi bir saldırıları olmadı köpeklerin. Hiçbir ısırma durumu yok, orada güvenlik müdahale ediyor. Maalesef o süreçte çok fazla bilgi kirliliği oluştu. Çok uzun yıllar önce köpek saldırısına uğrayan başka bir öğrenci bu kişiymiş gibi yansıtıldı. Benzeri durumların yaşanmaması için güvenlik noktaları arttırıldı. Köpeklerin toplanması ve rehabilitesi belediyeye ait. Onlarla koordineli şekilde görüşüyoruz. Bizim burada barınak yapma gibi bir imkanımız ve düşüncemiz yok" şeklinde konuştu.