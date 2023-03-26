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Giriş Tarihi: 26.3.2023

Üniversiteye deprem röntgeni

30 bin öğrencinin eğitim gördüğü Tekirdağ’daki Namık Kemal Üniversitesi’nin 43 binasında depreme karşı risklerin belirlenmesi için çalışmab aşlatıldı

DHA
Üniversiteye deprem röntgeni
Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen felaketin ardından, olası İstanbul depreminden etkilenecek iller arasındaki Tekirdağ'da, Namık Kemal Üniversitesi, binalarında depreme karşı risklerin belirlenmesi için çalışma başlattı. 30 bin öğrencinin eğitim gördüğü, akademik ve idari 3 bin personelin bulunduğu NKÜ bünyesindeki toplam 43 binada yapılacak çalışmaya Çorlu Mühendislik Fakültesi'nden başlandı.



Mühendislik Fakültesi İnşaat Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sinan Şahin, Kahramanmaraş depremlerinin ardından kendi binalarında ön inceleme başlattıklarını söyleyerek, "Buradaki amacımız betonarme düşey taşıyıcı sistemdeki olumsuz durumları tespit etmek. Öncelikle biz bir kolon seçerek kolonun sıvasını sıyırdık ve beton yüzey sertliğini Schmidt çekici test aleti yardımıyla beton dayanımı hakkında bilgi edinmeye çalıştık. Ayrıca, betonu sıyırarak donatının durumunu incelemek istedik. Kolon içerisinde nervürlü donatı olduğu tespit edildi. Genelde yapım yılı 2000 öncesi binaların çok büyük bir kısmında nervürlü donatı bulunmamaktadır. Bu kolonda şu an nervürlü donatı olmakla beraber herhangi bir korozyon tespit edilmemiştir. Bu tür temel bilgileri toplayarak ön inceleme raporu hazırlayacağız. Bütün fakülte ve üniversite binalarımızda böyle bir çalışma başlatacağız. Bu ön inceleme metodunu betonarme taşıyıcı sistemi olan bütün binalarımıza uygulayacağız" diye konuştu.

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Üniversiteye deprem röntgeni
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