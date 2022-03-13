Unkapanı Köprüsü’nde yine açılma: 3 gün üst üste..

Son dakika haberi... İstanbul'da Unkapanı Köprüsü bağlantı noktalarında yeniden açılma yaşandı. Köprünün Fatih istikameti trafiğe kapatıldı. Beyoğlu ile Fatih'i birbirine bağlayan Unkapanı Köprüsü'nde dün ve önceki gün de yine bağlantı noktasında ayrılma yaşanmıştı.