Ünlü Fizyoterapistten ‘Cumhurbaşkanlığı Kartı’ oyunu! İnternetten araştırıp çıktı aldı PVC kaplattı!

Ünlü fizyoterapist Ömer Arif Çetin'i şüpheli yapan olay, geçen şubat ayında İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Zeynep Kamil Mahallesi Nuh Kuyusu Caddesi üzerinde oturan bir vatandaş, evinin önüne park eden araçtan şikayetçiydi. Araç sahibi Ömer Arif Çetin'i gördüğünde otopark giriş-çıkışını engellediğini söyledi. İddiaya göre Çetin, "Aracın camının önüne koyduğu Cumhurbaşkanlığı logosunu işaret ederek, "Görmüyor musun Cumhurbaşkanlığı logosunu, git istediğin yere şikayet et" dedi.

"OTOPARKA GİRMEK İÇİN KENDİSİNİ İKNA EDİYORUZ"

Mahalleli, Cumhurbaşkanlığı tarafından kendisine araç tahsis edildiğini düşündüğü kişiyi CİMER'e şikayet etti. "Evimin önündeki otoparka girmek için kendisine ikna etmek zorunda kalıyoruz. Cumhurbaşkanı milletine hizmet etmek için canla başla çabalarken, ismini bilmediğimiz Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Resmi Araç Giriş Kartını ön camında bulunduran 34 DLY plakalı aracı tahsis ettiğiniz görevli bize zulmetmektedir" dedi.

POLİS EKİPLERİ CUMHURBAŞKANLIĞI FORSUNU GÖRÜP MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen Üsküdar Güvenlik Büro Amirliği'ne giden ekipleri bahsedilen aracın ön camında PVC kaplı, Cumhurbaşkanlığının forsunun bulunduğu olduğu, 'Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı ve Resmi Araç Giriş Kart' yazılı ve plaka bilgilerinin yer aldığı kartı gördü. Araç sahibi Ömer Arif Çetin'i tespit edip olay yerine çağırdı.

İNTERNETTEN ÇIKTI ALIP PVC KAPLATMIŞ

Araç ve kimlik sorgulamasında olumsuz bir duruma rastlanmayan ve Ömer Arif Çetin, ekiplere fizyoterapist olduğunu, aracının çekilmemesi için kartı matbaada yaptırdığını söyledi. İfadesinde ise aracın kendine ait olduğunu, üzerinde Cumhurbaşkanlığı forsu bulunan kartı ise internetten araştırıp çıktı aldığını sonrasında ise PVC kaplattığını belirtti. "Sadece evimin bulunduğu sokakta aracımı park ettiğimde çekmesinler diye dışarıdan görünecek şekilde bırakıyordum. Bunun suç olduğunu bilmiyordum. Bilsem kesinlikle böyle bir şey yapmazdım" dedi. Polis ekipleri karta el koyarken savcılık ünlü fizyoterapist hakkında "özel işaret ve kıyafetleri usulsüz kullanma" suçundan soruşturma başlattı. Suçun ön ödemeye tabi olması nedeniyle bin 800 lira adli para cezası ödeyen Çetin hakkında takipsizlik kararı verildi.