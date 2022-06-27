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Giriş Tarihi: 27.6.2022 20:32

Ünlü kadayıfçıyı öldüren katil Mersin’de yakalandı

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Ünlü kadayıfçıyı öldüren katil Mersin’de yakalandı

Adana'da, "Kadayıfçı Olcay" diye tanınan tatlıcı dükkânı sahibi 33 yaşındaki Olcay Tekin’i silahla vurarak öldüren katil zanlısı Mersin’de yakalandı.

Adana'da 'Kadayıfçı Olcay' olarak tanınan ünlü tatlıcı dükkanı sahibi Olcay Tekin'in katil zanlısı Arif O. ve yanındaki iki kişi Mersin'de saklandıkları evde yakaladı. Katil zanlısı sorgulanmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

TAMİRHANEDE SİLAHLI SALDIRA UĞRADI

Olay, 11 mayıs günü öğle saatlerinde Seyhan ilçesine bağlı Hurmalı Mahallesi'nde, kadayıf imalathanesinin yanındaki oto tamircisinde meydana geldi. Tamirhanede arkadaşlarıyla sohbet eden, 'kadayıfçı Olcay' olarak tanınan tatlıcı Olcay Tekin'in yanına gelen kimliği belirsiz kişi, tabancası çekerek ateş etti. 'Olcay' diye bağırarak ateş eden saldırgan kaçarken, kanlar içinde yere yığılan Tekin de arkadaşları tarafından otomobille hastaneye götürüldü. Ağır yaralı Olcay Tekin, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olcay Tekin'in cenazesi, Kabasakal Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SORGUSU DEVAM EDİYOR

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Bölgedeki iş yerlerinin güvenlik kameralarınI incelemeye alan ekip şüphelinin izine Mersin'de ulaştı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda Tekin'in katil zanlısı olduğu saptanan Arif O., yanındaki kimliği henüz açıklanmayan 2 kişi ile birlikte saklandığı evde yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

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Ünlü kadayıfçıyı öldüren katil Mersin’de yakalandı
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