Ünlü mimar Turgut Toydemir'in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme "kurşun keşfi" kararı aldı!

Olay, 19 Aralık 2024 günü İstanbul Beykoz'da yaşandı. Görev saati dışında kendisine ait araç ile trafikte seyreden polis memuru Sinan Ç. (30) ünlü mimar Turgut Toydemir (86) ile trafikte tartıştı. Çakarlarını açıp Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis, mimarın durmaması üzerine tabancası ile rastgele 9 el ateş açtı.

Toydemir hayatını kaybederken şüpheli polis memuru tutuklandı. İddianamede, Sinan Ç.'nin aracıyla Toydemir'i sıkıştırdığı, ifadesinde ise mimarın makas attığı, ambulansa yol vermediğini öne sürdü. Bu nedenle peşine düştüğünü ve kaçmasını engellemek için ateş ettiğini belirtti. "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.