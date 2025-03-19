Ünlü mimar Turgut Toydemir'in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme "kurşun keşfi" kararı aldı!

Olay, 19 Aralık 2024 günü İstanbul Beykoz'da yaşandı. Görev saati dışında kendisine ait araç ile trafikte seyreden polis memuru Sinan Ç. (30) ünlü mimar Turgut Toydemir (86) ile trafikte tartıştı. Çakarlarını açıp Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis, mimarın durmaması üzerine tabancası ile rastgele 9 el ateş açtı.
Toydemir hayatını kaybederken şüpheli polis memuru tutuklandı. İddianamede, Sinan Ç.'nin aracıyla Toydemir'i sıkıştırdığı, ifadesinde ise mimarın makas attığı, ambulansa yol vermediğini öne sürdü. Bu nedenle peşine düştüğünü ve kaçmasını engellemek için ateş ettiğini belirtti. "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.
"KAÇINCA LASTİKLERE ATEŞ AÇTIM"
Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Sinan Ç. hayatını kaybeden mimarın trafikte makas attığını ve ambulansa yol vermediğini tekrar ederek, "Aracı önüme kırdı, çarpışma oldu. Tutanak tutmak istedim, kaçtı. Tedbir amaçlı silahımı aldım. Lastiklerine ateş açtım" dedi. Mimar Toydemir'in avukatının, "neden evinize giderken emniyet şeridini kullanıyorsunuz, çakarlarınız açık ve çok hızlı gidiyorsunuz" sorusuna yanıt veren sanık, "Emniyet şeridini trafik çok olduğunda dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafiğin müsait olduğu hızda ilerliyorum" diye yanıt verdi.
MAHKEMEDEN KEŞİF KARARI
Mahkeme, hayatını kaybeden Turgut Toydemir'in aracında keşif yapılmasına karar verdi. Uzman bir bilirkişi tarafından araçtaki kurşun giriş-çıkış deliklerinin tespit edilmesini istedi. Mahkeme ayrıca sanığın ateş ettiği yer ile aracın konumu belirlenerek ayrı bir rapor daha hazırlanmasını kararlaştırdı. Olay günü 2 aracın da kamera görüntülerinin dosyaya gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.