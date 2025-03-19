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Giriş Tarihi: 19.3.2025 11:56

Ünlü mimar Turgut Toydemir'in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme "kurşun keşfi" kararı aldı!

Ünlü mimar Turgut Toydemir’in trafikte tartıştığı polis tarafından öldürülmesine ilişkin davada mahkeme dikkat çeken bir inceleme yapmaya karar verdi. Polis memuru, “Durdurmak için lastiklerine ateş ettim” dedi. Mahkeme, bilirkişi tarafından araçtaki kurşun giriş-çıkış deliklerinin tespit edilmesi için keşif kararı aldı. Ayrıca sanığın ateş ettiği yer ile aracın konumun da belirlenmesini istedi. İşte haberin detayları...

ARZU KAYA ARZU KAYA
Ünlü mimar Turgut Toydemir’in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme kurşun keşfi kararı aldı!

Olay, 19 Aralık 2024 günü İstanbul Beykoz'da yaşandı. Görev saati dışında kendisine ait araç ile trafikte seyreden polis memuru Sinan Ç. (30) ünlü mimar Turgut Toydemir (86) ile trafikte tartıştı. Çakarlarını açıp Toydemir'in aracını durdurmak isteyen polis, mimarın durmaması üzerine tabancası ile rastgele 9 el ateş açtı.

Toydemir hayatını kaybederken şüpheli polis memuru tutuklandı. İddianamede, Sinan Ç.'nin aracıyla Toydemir'i sıkıştırdığı, ifadesinde ise mimarın makas attığı, ambulansa yol vermediğini öne sürdü. Bu nedenle peşine düştüğünü ve kaçmasını engellemek için ateş ettiğini belirtti. "Kasten öldürme" suçundan müebbet hapsi istendi.

"KAÇINCA LASTİKLERE ATEŞ AÇTIM"

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan sanık Sinan Ç. hayatını kaybeden mimarın trafikte makas attığını ve ambulansa yol vermediğini tekrar ederek, "Aracı önüme kırdı, çarpışma oldu. Tutanak tutmak istedim, kaçtı. Tedbir amaçlı silahımı aldım. Lastiklerine ateş açtım" dedi. Mimar Toydemir'in avukatının, "neden evinize giderken emniyet şeridini kullanıyorsunuz, çakarlarınız açık ve çok hızlı gidiyorsunuz" sorusuna yanıt veren sanık, "Emniyet şeridini trafik çok olduğunda dikkatli şekilde kullanıyorum. Trafiğin müsait olduğu hızda ilerliyorum" diye yanıt verdi.

"BÖYLE BİR VEDA YAKIŞMADI"

Mimarın kızı Kadriye Ayşe Toydemir, babasının çok iyi, yardımsever ve çalışkan bir insan olduğunu söyleyerek, "Bu şekilde hayata veda etmesi ne kişiliğine ne hayatına yakışır. Benim aklım almıyor bu olayı. Şikayetçiyim, adalete güveniyorum" dedi.

MAHKEMEDEN KEŞİF KARARI

Mahkeme, hayatını kaybeden Turgut Toydemir'in aracında keşif yapılmasına karar verdi. Uzman bir bilirkişi tarafından araçtaki kurşun giriş-çıkış deliklerinin tespit edilmesini istedi. Mahkeme ayrıca sanığın ateş ettiği yer ile aracın konumu belirlenerek ayrı bir rapor daha hazırlanmasını kararlaştırdı. Olay günü 2 aracın da kamera görüntülerinin dosyaya gönderilmesine karar veren mahkeme duruşmayı erteledi.

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Ünlü mimar Turgut Toydemir'in ölümünde flaş gelişme! Mahkeme "kurşun keşfi" kararı aldı!
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