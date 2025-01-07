Haberler Yaşam Haberleri Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu
Giriş Tarihi: 7.1.2025 14:19 Son Güncelleme: 7.1.2025 14:34

Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu

Ünlü oyuncu Erdal Hanedar kendisine dolandırıcılık iddiasıyla açılan dava hakkında SABAH’a açıklamalarda bulundu. Hanedar set sırasında kendisine mesaj yolu ile gelen bir linke tıkladığı için hayatının karardığını ve dolandırıcıların kurbanı olduğunu ifade etti. Dolandırıcıların adını kullanarak yapmış olduğu işlemlerden dolayı hakkında soruşturmalar olduğunu belirten ünlü oyuncu, asıl dolandırıcılar hakkında şikayetçi olduğunu ancak bu süreçte toplamda 30 bin liralık bir para yüzünden adliyelerde uğraştığını ifade etti.

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Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu

Dolandırıcılık suçlamasıyla karşı karşıya kalan oyuncu Erdal Hanedar asıl mağdurun kendisi olduğunu söyleyerek açıklamada bulundu. Hanedar, 2020 yılında Edirne'de sette olduğu esnada telefonan gelen linke tıkladığını ancak bakamadan sete geri dönmek zorunda olduğunda bahsetti.

BANKA HESABINI KAPATMASIYLA TRANFER OLMUŞ

Erdal Hanedar, "Çekimler 3-4 saat sürdü. Tekrar karavana döndüğümde telefonumun kasıldığını gördüm. Mobil bankacılığa girmek istediğim de giremedim. Oyun oynadığımda kullandığım bir hesaptı. Ertesi gün hesabı kapattım. Ama bu süreçte hesabıma para transferi olmuş" diyerek iddiaların asılsız olduğunu öne sürdü.

"MAĞDUR OLSAM DA SUÇLU GÖRÜNÜYORUM"

O tarihten beri hakkında çok sayıda dava açıldığını belirterek "Beraat ettiğim, devam eden davalarım var. Cezası kesinleşmiş bir davam yok. Bu suçlamalardan dolayı mağdur olsam da suçlu görünüyorum" dedi. Erdal Hanedar son olarak iletişi operatör şirketlerin yatırılan ücretleri geri çekmesine dair zafiyet olabileceğine değinerek araştırılması gerektiğini söyledi.

SÖZ KONUSU PARAYI HER AY BURS VERİYORUM

Erdal Hanedar söz konusu dolandırıcılık eylemlerinde dolandırıcıların onlarca kişiden toplamda 30 bin lira gibi bir ücret topladığını söz konusu parayı hali hazırda eğitime ihtiyacı olan öğrencilere verdiğini ifade etti.

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Ünlü oyuncu dolandırıcılık iddialarına cevap verdi! Tıkladığı link kabusu oldu
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