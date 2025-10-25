Ünlü pırlantacının Zorlu’dan mal kaçırma operasyonu: Çarşı çok karışık ne varsa toplayın



Atilla Anlı

Tutuklananlar arasında Nuruosmaniye ve Kapalıçarşı'da mağazaları bulunan mücevher firması sahipleri de vardı. "Atilla Karat" mağazası sahibi Atilla Anlı'nın, baskın haberini alınca işyerinden ve Zorlu'daki rezidansından kaçak pırlantaları kaçırmaya çalıştığı belirlendi.