Down sendromlu çocuklara destek konseri

İş dünyasının, başarılarıyla çevresine örnek olan isimleri tarafından 2016 yılında hayata geçirilen C-Majör İş'ten Sesler Korosu, sosyal farkındalık oluşturmak ve toplumsal dayanışmayı kuvvetlendirmek adına keyifli sosyal sorumluluk projelerine imza atmaya devam ediyor. Her yıl gönüllü konser yardım organizasyonlarıyla çıtasını yükselten koronun 10. konseri 2 Haziran Perşembe akşamı İş Sanat İş Kuleleri Konser Salonu'nda gerçekleşti. Şefliğini ve koordinatörlüğünü İstanbul Devlet Operası Sanatçısı ve Seslendirme Oyuncusu Özlem Abacı'nın, sunuculuğunu Hakan Bilgin'in üstlendiği; Betül Demir, Bekir Ünlüataer ve Özgün'ün sahne aldığı konserin tüm geliri Türkiye Down Sendromu Derneği'ne bağışlanacak.

Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin ve C-Majör İş'ten Sesler Korosu Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır'ın davetiyle gerçekleşen bu anlamlı konser için Recai Çakır, "Ömrümüz yettiğince şarkı söylemeyi seven iş dünyasının değerli üyeleri ve alanlarında kendilerini kanıtlamış kişilerle kimsesiz çocuklar ve hayır kurumları yararına konserler düzenlemeyi amaçlıyoruz. Çünkü insanlara verilecek en kutsal armağanın paradan öte ilham, inanç ve umut olduğuna inanıyoruz. Çocuklarımıza çok daha güzel yarınlar bırakmalıyız ve bunun için hepimizin el ele vermesi gerekiyor. Farklı dernek ve yardım kuruluşlarıyla da ortak çalışmalarımıza devam edeceğiz." açıklamalarında bulundu.

"Misafir sanatçılarımız gönüllü olarak sahne aldı"

Türkiye'nin en önemli iş insanlarından oluşan 110 kişilik koroya, ülkemizin önemli sanatçıları Betül Demir, Bekir Ünlüataer ve Özgün'ün eşlik ettiğini belirten Recai Çakır, bu özel günde tüm sanatçıların gönüllü olarak sahne aldığını ayrıca gecede üyeleri arasında birçok ünlü iş insanı, CEO, CFO'nun da yer aldığı C-Majör korosunun kurucularından Denizbank CEO'su Hakan Ateş'in de sahne aldığını belirtti. Çakır, "Misafir sanatçılarımız, hiçbir ücret talep etmeden sahne aldılar. Sanatçılarımıza, sunucumuz Hakan Bilgin'e ve değerli şefimiz Özlem Abacı'ya göstermiş oldukları özen, ayırdıkları zaman ve destek için koromuz adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi. Türkiye Down Sendromu Derneği Başkanı Gün Bilgin ise; "Türkiye Down Sendromu Derneği (Down Türkiye) olarak, kuruluşumuzdan bu yana Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlama yolunda çok önemli çalışmalara imza atıyor, gelişime liderlik eden projeler üretiyoruz. Diğer taraftan bu yolda yürürken bizi yalnız bırakmayan paydaşlarımız ile Down sendromlu bireyler yararına keyifli etkinlikler düzenliyoruz. Yaz mevsiminin coşkusunu içimizde hissettiğimiz bu konserle, etkinliklerin bir yenisine daha C-Majör İş'ten Sesler Korosu ile birlikte imza attık. Down sendromlu bireyler yararına düzenlenen bu konsere verdikleri destek için tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz." açıklamalarında bulundu. Gecenin şefliğini üstlenen Özlem Abacı ''Müziğin evrensel ve kapsayıcı gücüyle bir rezonans yaratarak; profesyonelliği amatör ruhla birleştirip bir iyilik köprüsü olmak yegâne hedefimiz. Gönüllülük esasıyla, yoğun iş yaşantısından ayırdığımız vakitlerde birlikte güzel bir bağ oluşturduk. Her konseri ayrı tema ve içerikle hazırlıyorum. Bu defa Türkiye Down Sendromu Derneği için tek yürek olduk ve finalde "bir kromozom ne fark eder, sevgim onu hep alt eder." dedik. Söz ve müziğini güzel çocuklarımızın coşkusu ile birleştirebilmek için yazdım. Bu vesileyle iyiliğin ta kendisi olmaya devam edeceğiz.'' diyerek konserle ilgili görüşlerini dile getirdi. Detaylı bilgiler ve güncel gelişmeler ise @cmajistanbul ve @downturkiye Dernek instagram hesaplarından takip edilebiliyor.

TÜRKİYE DOWN SENDROMU DERNEĞİ

Türkiye Down Sendromu Derneği, Türkiye'nin farklı illerinde şubeleşerek Down sendromlu çocuğu olan ailelerin birleşmesini desteklemiştir. Destekli istihdam, bağımsız yaşam, özsavunuculuk başta olmak üzere; eğitim, sağlık, toplumsal farkındalık, savunuculuk, ulusal ve uluslararası ağ kurulması gibi pek çok farklı konuda çalışmalar yapmaktadır. European Down Syndrome Association Yönetim Kurulu Başkanj Yardımcılığı ve Down Syndrome International Türkiye Temsilciliği görevlerini yürüten ve Avrupa'da 35, dünyada 136 ülkenin Down sendromu derneklerine erişimi olan bir sivil toplum kuruluşudur. Engelli Çocuk Hakları Ağı Kurucu Sekretarya Üyesi, Eğitimde Eşit Haklar Platformu Kurucu Üyesi ve Nadir Hastalıklar Ağı Danışma Kurulu Üyesi olarak Türkiye'de engellilik alanında çalışan yüze yakın sivil toplum kuruluşu ile birlikte engelli çocuk hakları alanında da çalışmalarını sürdürmektedir.



C-MAJÖR İŞ'TEN SESLER KOROSU

Sianji Hotels Yönetim Kurulu Başkanı Recai Çakır önderliğinde 2016 yılında kurulan,k sosyal sorumluluk görevlerini sanat aracılığıyla toplum faydasına dönüştüren özel bir topluluk olan C-Majör İş'ten Sesler Korosu, sorumluluk bilinciyle çalışmalarına devam ediyor. C-Majör İş'ten Sesler Korosu, 8 yıldır gerçekleştirdiği konserlerle; LÖSEV, TOÇEV, Mehmetçik Vakfı, Çocuk Eğitim (İşitme Engelliler) Derneği, İstanbul Down Sendromu Derneği, Dünya Engelliler Vakfı, Bodrum Engelliler Vakfına destek oldu. Koronun asil kurucu üyeleri Atasay Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Kamer, Denizbank CEO'su Hakan Ateş, Ener Holding Yönetim Kurulu Başkanı İsmail Işık, Tezmaksan Makine San. Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fatma Aydoğdu, Dedeman Otelleri Yönetim Kurulu Başkanı Merhum Murat Dedeman, Vakıfbank Genel Müdürü Mehmet Emin Özcan, Keman Virtiözü Muhammet Yıldırır, Kural Tanıtım'ın Kurucusu Hakan Kural. Koronun icra kurulu üyeleri ise Ataköy Marina CEO'su-Başkan Yardımcısı Yalçın Dülger, Şef ve Koordinatör Özlem Abacı, Dünya Grubu CEO Burcu Kösem, Doç. Dr. Aydın Arslan, Haldun Haznedar, Funda Şimşirel. Bugüne kadar Bosphorus Gaz Yönetim Kurulu Başkanı, aynı zamanda Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen gibi değerli iş insanlarının yanı sıra Alişan, Altay, Bekir Ünlüataer, Cici Kız Bilgen Bengü, Baha Boduroğlu, Bora Gencer, Bora Öztoprak, Çelik, Ege, Erkan Oğur, Ersan Erdura, Fatih Erkoç, Hüsamettin Subaşı, lham Gencer, İsmail Özkan, İsmail Hakkı Demircioğlu, Kubat, Melihat Gülses, Metin Şentürk, Müşerref Akay, Nebil Özgentürk, Özgün, Rafet El Roman, Rana Alagöz, Selçuk Alagöz, Suzan Kardeş, Yonca Evcimik, Zara, mizahçı ve yönetmen Gani Müjde, Metin Uca, Yazar Ahmet Ümit, tiyatrocu Behzat Uygur gibi sanat dünyasının önemli isimlerinin de konserlerde gönüllü olarak yer aldığı koro 110 kişiden oluşuyor.