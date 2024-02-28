Ünlü şarkıcı Hadise’nin aşk haberlerine erişim engeli! Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliğinden aynı gün jet karar

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Söz konusu gelişme; medyada geniş yer bulduktan sonra ise aynı gün ilgili haberlere Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli kararı getirildi.
Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.
38 yaşındaki ünlü sanatçı Hadise Etiler'de bir mekanda Ayaydın şirketleri veliahtı iş insanı Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken yakalandı.
AYNI GÜN JET 'ERİŞİM ENGELİ' KARARI!
İkilinin yeni aşkı medyada geniş yer bulduktan sonra ise aynı gün Mert Ayaydın'ın talebi ile ilgili 'aşk' haberlerine erişim engeli getirildi. Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliği 'İçeriklerin Yayından Çıkarılması' ve 'Erişim Engellenmesi Kararı'nı jet hızıyla verdi.
Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi | Video