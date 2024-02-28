Ünlü şarkıcı Hadise’nin aşk haberlerine erişim engeli! Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliğinden aynı gün jet karar

Ünlü şarkıcı Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. Söz konusu gelişme; medyada geniş yer bulduktan sonra ise aynı gün ilgili haberlere Bodrum 2. Sulh Ceza Hakimliğince erişim engeli kararı getirildi.