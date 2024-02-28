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Haberler Galeri Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı! İşte Hadise’nin aşk dolu o görüntüleri!
Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:10 Güncelleme Tarihi: 28.02.2024 19:10

Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı! İşte Hadise’nin aşk dolu o görüntüleri!

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Bugün Hadise'nin yeni aşkı ve ünlü şarkıcının aşk görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti. İşte Hadise'nin aşk görüntüleri!

Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı! İşte Hadise’nin aşk dolu o görüntüleri!

ÜNLÜ ŞARKICI FENA YAKALANDI

38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise'nin her yaptığı olay olmaya devam ediyor. Ünlü şarkıcı, yeni sevgilisiyle bu kez fena yakalandı.

Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı! İşte Hadise’nin aşk dolu o görüntüleri!

YENİ AŞKIYLA GÖRÜNTÜLERİ BASINA SIZDI

Mehmet Dinçerler ile boşandıktan sonra adı birçok kez aşk dedikodularına karışan Hadise, yeni aşkıyla görüntüleri basına sızdı.

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Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı! İşte Hadise’nin aşk dolu o görüntüleri!

10 YAŞ KÜÇÜK SEVGİLİSİYLE GÖRÜNTÜLENDİ

Hadise, ünlü iş insanı Yalçın Ayaydın'la eşi Tunay Ayaydın'ın 28 yaşındaki oğlu Mert Ayaydın ile görüntülendi.

Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı! İşte Hadise’nin aşk dolu o görüntüleri!

SARMAŞ DOLAŞ DANS!

Ünlü şarkıcı, Ayaydın şirketleri veliahtı iş insanı Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş dans ederken kameralara yansıdı.

Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı! İşte Hadise’nin aşk dolu o görüntüleri!

İŞTE O GÖRÜNTÜLER!

İkilinin dans ederken birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye de aldırış etmemesi de görüntülerde yer aldı.

Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş böyle görüntülendi | Video

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