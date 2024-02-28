Giriş Tarihi: 28.02.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 28.02.2024
19:10
Hadise 10 yaş küçük sevgilisi Mert Ayaydın ile sarmaş dolaş yakalandı! İşte Hadise’nin aşk dolu o görüntüleri!
38 yaşındaki ünlü şarkıcı Hadise, şarkıları, yer aldığı projelerin yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çeken ünlüler arasında yer alıyor. Bugün Hadise'nin yeni aşkı ve ünlü şarkıcının aşk görüntüleri magazin gündemine bomba gibi düştü. Hadise, iş insanı Yalçın Ayaydın'ın oğlu Mert Ayaydın ile Etiler'de bir mekanda sarmaş dolaş dans ederken görüntülendi. İkilinin birbirini öpmesi ve çevredeki kimseye aldırış etmemesi dikkat çekti. İşte Hadise'nin aşk görüntüleri!