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Giriş Tarihi: 15.5.2024

Ünlülerin eczacısı 45 yıldır işinin başında

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Ünlülerin eczacısı 45 yıldır işinin başında
İstanbul'da 1979'da eczacılığa başlayan Adile Özdağ, mesleğinde 45 yılı doldurmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyor. Türkiye'nin alışveriş merkezi içindeki ilk eczanesi olan Akmerkez Eczanesi'ni Etiler'de 1994'te açan Adile Özdağ, 'ünlülerin eczacısı' olarak biliniyor. Özdağ bugüne kadar aralarında Turgut Özal, Mesut Yılmaz, Yaşar Kemal, Neslişah Sultan, Halide İzzetbegoviç gibi siyaset, sanat, iş ve spor camiasından sayısız ünlü isme hizmet verdi. Özdağ, "45 yıldır işimi severek yapıyorum" dedi.
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Ünlülerin eczacısı 45 yıldır işinin başında
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