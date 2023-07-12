Unutulmaz Korku Karakterleri - Sinema Tarihinin En Güçlü, Ünlü Korku Filmi Karakterleri

Unutulmaz korku karakterleri popüler olan karakterlerdir. Bu gibi korku karakterleri filmde aniden belerince aşırı derecede gerilebiliyoruz. Ses tonları ürkmemize neden olabiliyor. Görünüşleri korkunç olabiliyor. Unutulmaz korku film karakterleri de zaten bu gibi özellikler ile aklımızda yer edinmeyi başarmıştır. Kendilerini en korkunç film karakterleri sıfatında gördüğümüz için unutulmaz olmuşlardır. Hiç izlemeyen biri için de merak uyandırmıştır. Dolayısıyla ünlü korku karakterleri isimleri, bu tür etkilerin oluşmasında önemli role sahiptir.

Unutulmaz Korku Karakterleri

Her insanın izlemek istediği film türü başkadır. Romantik film kategorisindeki filmleri sevenler olduğu gibi aksiyon kategorisindeki filmleri sevenler de vardır. Kişi hangi film türünü izlemekten keyif alıyor ise o kategoriyi izlemektedir. Bazı insanlar da gerilmekten, korkudan, gizemden ve bu gibi duygulardan hoşlanmaktadır. Bu duyguları seven insanların izleyebileceği filmler, korku film kategorisindedir. Bu kategoride konusu farklı olan birçok korku filmini bulabilirsiniz. Aralarından bazıları da gerçekten unutamayacağınız filmlerdir.

Ünlü Korku Filmi Karakterleri

Korku filmlerindeki karakterlerin bazen insan olduğunu görürüz. Bazen de kurgusal bir karakterin olduğunu görürüz. Bu karakterleri ünlü yapan şey gerçekten korku duygusunu izleyiciye yansıtabilmelidir. Görünüşlerinin ürkütücü olması, ses efektlerinin kaliteli olması izleyiciyi korkutabilmektedir. Bazen korku kategorisindeki bir filmi izlediğinizde karakterin aniden belirdiğini görürsünüz. Bu gibi kurgular da izleyiciyi korkutmaktadır. Tüm bunlar birleşince ortaya, çok fazla izlenen korku karakterleri çıkar. Dolayısıyla ünlü korku film karakterleri ortaya çıkar.

Ünlü Korku Filmi Karakterleri İsimleri

Ünlü korku film karakterleri izleyiciyi etkileyen, gerilmesine neden olan ve korkutan karakterlerdir. Bu karakterler korku filmlerini temsil eden karakterlerdir. Aynı zamanda akla gelebilecek ilk isimlerdir. Bu noktada ünlü korku filmi karakterleri isimleri şu şekildedir:

Oyuncak bebek oluşu ile bilinen Chucky.

Televizyonda beliren ve daha sonra oradan çıkan Samara.

Psikopatlık düzeyinde cinayet işleyen Michael.

Farklı bir boyuttan dünyaya gelen Freddy.

Unutulmaz Korku Film Karakterleri

Unutulmaz korku film karakterleri bölümünde bazı karakterlerin neden bu kadar ünlü olduğu ve unutulmadığından söz edilecektir.

SAMARA (Halka Filmi)

Samara küçük bir kız olsa da oldukça ürkütücüdür. Halka filminde olan bu karakterler ilk önce aniden televizyonda belirir. Bu davranışı ile bizleri ürküten Samara daha sonra televizyonun içinden çıkar ve daha da korkmamıza neden olur.

MICHEAL (Cadılar Bayramı Filmi)

Micheal karakterini korkunç yapan şey ardı ardına yaptığı cinayetlerdir. En can alıcı nokta da bu cinayetleri işlerken henüz küçük yaşlarda olmasıdır. Psikopatça gelen bu karakteri izlediğinizde sizi gereceğini ve ürküteceğini bilmelisiniz.

FREDDY (Elm Sokağında Kâbus Filmi)

Freddy karakterini korku film kategorisinde unutulmaz yapan görünüşüdür. Korkacağınız bir görünüşe sahiptir. Freddy ölen ama daha sonra dünyaya tekrar gelen bir karakterdir. Dünyaya gelme amacı da intikam almak ve bazı kişileri öldürmektir.