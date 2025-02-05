Ünye Otogar Nerede? Yol Tarifi ile Ünye Otogarı’na Nasıl Gidilir, Merkeze Yakın Mı?

Ünye Otogarı, İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya ve Bursa gibi büyük kentlere giden otobüslerle yolcu taşır. Otogardaki hizmetler ve konfor sağlayan tesisler sayesinde yolcular rahat bir şekilde zaman geçirebilir. Engelli tuvaleti, rampa, engelli otoparkı ve tekerlekli sandalye erişimi de mevcuttur. Ünye Otogarı nerede, yol tarifi ile Ünye Otogarı'na nasıl gidilir ve merkeze yakın mı gibi sorular ise ziyaret edecekler tarafından sıkça araştırılmaktadır.

Ünye Otogar Nerede?

Ordu'nun Ünye ilçesinde bulunan Ünye Otogarı, Ordu il merkezine ortalama olarak 50 dakika uzaklıkta bulunmaktadır. Otogar, özel araç, taksi ve toplu taşıma ile rahatlıkla ulaşılabilecek bir konumdadır Ünye Otogarı'nın, merkeze yakın bir mesafede bulunması ise ulaşımı kolaylaştıran bir unsurdur. Bu terminal, yolcuların rahat etmesine imkan tanıyan pek çok hizmet de sunmaktadır.

Ünye Otogarı'na Yol Tarifi ile Nasıl Gidilir?

Ordu'yu ilk defa ziyaret eden yolcular için Ünye Otogarı'na nasıl gidileceği oldukça merak uyandırıcıdır. Bunun için aşağıdaki adımlar takip edilmelidir:

Ordu-Giresun Havalimanı'na uçtuktan sonra havalimanından kalkan servislerle Ünye Otogarı'na ulaşım sağlamak mümkündür. Yolculuk aşağı yukarı 1 saat 15 dakika sürmektedir.

Ordu il merkezinden yola çıkılarak, Samsun-Ordu Yolu, D010 ve E70 yolları kullanılarak Ünye Otogarı'na gidilebilir. Ayrıca, Ordu Otogarı'ndan şehirlerarası otobüslerle Ünye Otogarı'na geçiş yapılabilir. 1,5 saat gibi bir sürede otogara ulaşılabilir.

Samsun Tekkeköy Tren İstasyonu'na, buradan belediye otobüsleri ile önce Samsun Otogarı'na ardından Ünye Otogarı'na geçilebilir.

Yukarıda verilen yol tarifi ile Ünye Otogarı'na kısa sürede ve güvenli bir şekilde seyahat yapılabilir. Özel araçla gidecek yolcuların, önceden yol ve hava durumunu takip etmelerinde fayda vardır.