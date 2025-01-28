Uşak’ta araca düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki Emirhan öldü

Olay, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. Emrah Karahan'ın kullandığı hafif ticari araca kimliği belirsiz şüpheliler tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta yolcu konumunda olarak bulunan sürücü Emrah Karahan'ın oğlu Emirhan Karahan (12) ağır yaralandı.

Sömestr tatilindeki Emirhan babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Küçük Emirhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Emirhan'ın ölümü başta babası Emrah Karahan olmak üzere ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.