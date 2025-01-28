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Giriş Tarihi: 28.1.2025 11:44 Son Güncelleme: 28.1.2025 11:53

Uşak’ta araca düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki Emirhan öldü

Uşak'ta seyir halindeki hafif ticari araca ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta yolcu konumunda bulunan 12 yaşındaki Emirhan Karahan kurşunların hedefi oldu. Sömestr tatilindeki küçük Emirhan kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Emirhan’ın ölümü nedeniyle yakınları sinir krizi geçirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Uşak’ta araca düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki Emirhan öldü

Olay, merkeze bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Dördüncü Çevre Sokak'ta meydana geldi. Emrah Karahan'ın kullandığı hafif ticari araca kimliği belirsiz şüpheliler tarafından tabancayla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu araçta yolcu konumunda olarak bulunan sürücü Emrah Karahan'ın oğlu Emirhan Karahan (12) ağır yaralandı.

Sömestr tatilindeki Emirhan babası tarafından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Küçük Emirhan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekiplerince olaya ilişkin 2 şüpheli gözaltına alındı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi. Emirhan'ın ölümü başta babası Emrah Karahan olmak üzere ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

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Uşak’ta araca düzenlenen silahlı saldırıda 12 yaşındaki Emirhan öldü
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