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Giriş Tarihi: 25.06.2026 10:19 Son Güncelleme: 25.06.2026 10:22

Uşak'ta son kullanma tarihi geçmiş 30 ton bozuk gıda ele geçirildi!

Uşak'ta düzenlenen gıda operasyonunda piyasaya sürülmeye hazırlanan 29 ton bozuk çikolata ile 1 ton 600 kilogram tarihi geçmiş konserve ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

İHA Yaşam
Uşak’ta son kullanma tarihi geçmiş 30 ton bozuk gıda ele geçirildi!
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

TARİHİ GEÇMİŞ KONSERVE ELE GEÇİRİLDİ

Bu kapsamda bir gıda deposunda yapılan aramalarda 29 ton bozuk ve tarihi geçmiş çikolata ile 1 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş konserve ürün ele geçirildi.

Uşak'ta 30 ton 600 kilogram bozuk ve tarihi geçmiş gıda ele geçirildi | Video

30 TON ÜRÜN İMHA EDİLDİ

Ele geçirilen toplam 30 ton 600 kilogram gıda ürünü, imha edilmek üzere İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Operasyon kapsamında Ö.Ö. (53) ve K.Ö. (47) isimli şüpheliler hakkında "Bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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Haber Girişi Ümmügülsüm Yiğit - Editör
#UŞAK

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Uşak'ta son kullanma tarihi geçmiş 30 ton bozuk gıda ele geçirildi!
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