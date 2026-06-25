Uşak’ta son kullanma tarihi geçmiş 30 ton bozuk gıda ele geçirildi!

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, bozuk ve son kullanma tarihi geçmiş gıda ürünlerinin piyasaya sürülmesinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.