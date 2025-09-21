Uşak’ta uyuşturucu operasyonu: 4 kişi yakalandı

Uşak İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Uyuşturucu Madde Ticareti" ile mücadele kapsamında il merkezinde 3 ayrı operasyon gerçekleştirildi. Adreslerlerde yapılan aramalarda, 704 adet sentetik ecza, 725 kullanımlık A4 bonzai, 3,15 gram metamfetamin, 13 adet ecstasy, 1 gram esrar ve 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Operasyon kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.